2019-01-09T19:31:10+03:00
Политика

Правительство выделит 147 миллионов рублей на покупку жилья пострадавшим в Магнитогорске

Люди смогут выбрать квартиры в новостройках или на «вторичном» рынке
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Сразу же после трагедии в Магнитогорске, где 31-го декабря обрушился подъезд десятиэтажного дома, правительство выделило из своего резервного фонда 65 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим. В среду, 9 января, губернатор Челябинской области Борис Дубровский по видеосвязи отчитался перед премьером Дмитрием Медведевым о расходовании средств.

- Из 65 миллионов 43 миллиона доведены до граждан. До конца недели, за редким исключением, мы эти выплаты все закончим, - сообщил Дубровский.

Помимо этого правительство приняло решение выделить 147 миллионов рублей на приобретение жилья для пострадавших.

- Это, прежде всего жители двух подъездов - подъездов номер семь и номер восемь, это 101 семья. Нужно, чтобы деньги были в максимально короткой перспективе доведены без каких-то проблем или «пробок», которые иногда возникают в финансовой системе. Проследите за этим лично, - поручил Дмитрий Медведев своему заместителю Виталию Мутко.

Размер финансовой помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утерянного жилья. По словам губернатора Челябинской области, гражданам дадут возможность выбрать жилье: это могут быть новые квартиры, а может быть «вторичка».

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