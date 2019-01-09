Кому миллиардера? Самый богатый человек планеты стал холостяком

Лишний раз доказано: богатые тоже плачут. Даже самые богатые на планете. 54-летний миллиардер Джефф Безос, основавший самую крупную в мире компанию с сфере интернет-торговли Amazon, расстался с супругой Маккензи. И это не какой-нибудь очередной и быстротечный брак - с Маккензи они прожили вместе целых 25 лет. Родив за это время троих сыновей и удочерив девочку из Китая.

СДЕЛАЛ СЕБЯ САМ

Джефф Безос нажил свое состояние сам и с нуля. Мать Жаклин родила его в 17 лет от владельца магазина мотоциклов. Затем вышла замуж за кубинского иммигранта Мигеля Безоса и тот усыновил Джеффа. Тот окончил престижный Принстонский университет, специализировался на электроинженерии и компьютерных науках. Затем работал на Уолл-стрит в инвестфонде D.E.Shaw&Co, а в 1994 году основал интернет-магазин Amazon.com. Уже в 1999 году журнал Time назвал его человеком года. В прошлом году он обогнал Билла Гейтса и стал лидером ежегодного рейтинга богатейших людей мира.

В 1980-х он одновременно учился в Принстонском университете со своей будущей женой Маккензи Таттл, но познакомились они уже позже, в 1992 году в Нью-Йорке. В то время они оба работали на Уолл-стрит в инвестиционном фонде D.E.Shaw. Уже на следующий год поженились и вскоре переехали в Сиэтл. Именно там Безос и создал свою знаменитую компанию.

-Кем я только не работала: официанткой, посудомойкой, кладовщиком, библиотекарем, клерком, бухгалтером, няней и продавцом одежды. Но писательство - единственное, чем я хотела заниматься, - рассказывала Маккензи.

Знакомство пары состоялось в 1992 году в Нью-Йорке, когда будущие супруги работали на Уолл-стрит.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Она ею в итоге и стала. В 2006 году миссис Безос получила Американскую литературную премию за свою книгу "Испытание Лютера Олбрайта". А следом издала еще один роман под названием "Ловушки". Помимо этого она также руководит фондом Bystander Revolution, который борется с травлей детей в школах.

"У НАС БЫЛА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ"

Что же разбило эту семейную лодку - пока неизвестно. Пара ограничилась большим и красивым совместным заявлением в Твиттере.

-Мы хотим, чтобы люди знали о том, как развивается наша жизнь. Как известно нашим родным и друзьям, после длительного периода поисков и попытки жить отдельно мы приняли решение развестись и продолжить общаться как друзья. Мы чувствуем себя невероятно счастливыми от того, что нашли друг друга, и глубоко благодарны друг другу за каждый год нашего брака. Если бы мы знали, что расстанемся через 25 лет, то сделали бы все так же.

У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах. Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями, - сообщили экс-супруги.

ЧТО ДЕЛИТЬ

Как они теперь будут делить свои миллиарды, тоже пока не сообщается. А делить предстоит много чего.

По данным данным Forbes, состояние Безоса насчитывает примерно 137 миллиардов долларов. Помимо Amazon он также владеет аэрокосмической компанией Blue Origin и влиятельной газетой The Washington Post. В сентябре 2018 года его компания стала второй после Apple, чья капитализация превысила триллион долларов.

Совсем необязательно, что Маккензи отойдет половина: все зависит от того, заключали ли они брачный контракт и на каких условиях, плюс законы в американских штатах тоже разнятся.

А пока неравнодушные американцы оставляют в Твиттере Безоса многочисленные комментарии. В основном, сочувствующие. Потенциальные охотницы за миллиардерами, наверное, просто деликатно помалкивают. До поры до времени.

- Заявление о вашем разводе звучит лучше, чем большинство сообщений о свадьбах, - пишет пользователь под ником Robert Sharples

- Ну, мы получили и самую богатую женщину в мире, - напоминает Dirk van Dalen.

- Это печальная новость. Я надеюсь, вы оба подумали о том, что работало 25 лет, и не работает только сейчас, - переживает Kapil Rajyaguru.

- Это не печальная новость. Так гораздо лучше, чем притворяться, что все в порядке, кто знает сколько лет, - отвечает ForIn2020.

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