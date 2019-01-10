60-летняя Шэрон Стоун бросила бизнесмена ради номинанта на Нобелевскую премию мира

Уже месяц папарацци дежурят на улицах Рима в надежде поймать звезду «Основного инстинкта» и ее нового бойфрена. О романе 60-летней Шэрон Стоун и итальянского политика Энцо Курсио стало известно в декабре, когда актриса приехала в Вечный город на съемки нового сезона сериала Паоло Соррентино «Молодой папа». Энцо - человек в Италии известный, он журналист, прославившийся своими благотворительными проектами. В 2018 году его выдвинули от Италии на Нобелевскую премию Мира, и, говорят, у итальянца большие шансы получить ее.

С голливудской звездой Энцо познакомился пять лет назад на благотворительном мероприятии в Варшаве. Все это время они поддерживали дружеские отношения, которые в итоге переросли в роман. Никто не ожидал, что ветреная Шэрон задержится рядом с итальянцем надолго. Но, судя по тому, что их роман продолжается, у пары все действительно серьезно.

Пара часто появляется вместе на людях.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый бойфренд Шэрон «всего» на 10 лет младше нее — Энцо 50 лет. Для Шэрон такая разница в возрасте — сущая мелочь. Еще недавно она встречалась с 41-летним итальянским миллионером Анджело Боффа, сделавшим состояние на недвижимости. Их роман продолжался полгода, еще в октябре влюбленные ездили вместе на Майорку. В Инстаграме актрисы тогда появился нежный снимок, где Анджело обнимает ее. Но в итоге актриса рассталась с бизнесменом, и теперь в ее жизни новый мужчина.

Шэрон и Энцо отлично проводят время вместе.Фото: EAST NEWS

Видимо, голливудская звезда еще не познакомила нового возлюбленного с семьей. Рождество Шэрон провела дома, в Лос-Анджелесе. В Инстаграме актрисы появился редкий снимок в кругу родных — Стоун сфотографировалась с сыновьями, мамой и родственниками. Шэрон воспитывает троих приемных сыновей, у нее есть кот и собака. В 1998—2004 годах Стоун была замужем за вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бронштейном. После свадьбы супруги усыновили мальчика Роэна (сейчас ему 18 лет). Уже в разводе Шэрон усыновила ещё двоих мальчиков — Лэрда Вонна Стоуна (13 лет) и Куинна Келли Стоуна (12 лет). Актриса признается, что сыновья – смысл ее жизни.

sharonstone Шэрон Стоун с сыновьями, мамой и другими родственниками.

После Нового года Шэрон снова вернулась из Америки в Европу. К слову, актрисе не привыкать встречаться с более молодыми мужчинами. В 2013 году 55-летняя (на тот момент) актриса начала встречаться с 27-летним аргентинским манекенщиком Мартином Микой. Разница в возрасте у пары составила 28 лет! Тем не менее, их отношения продержались два года.