Россия и Китай обсудили совместную подготовку к деловым мероприятиям в 2019 году

Центральной темой встречи стало планируемое участие Китая в Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Как известно, Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение Президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в ПМЭФ-2019, о чем было официально заявлено в ходе двусторонней встречи на полях саммита «Группы двадцати» в Аргентине.

Российская сторона предложила Китаю выступить в качестве страны-гостя. Этот формат предполагает участие первого лица государства и, помимо прочего, строительство национального павильона в выставочном пространстве Форума, который станет центром деловой и культурной жизни страновой делегации, местом проведения переговоров и презентаций.

«Статус страны-гостя на площадке ПМЭФ позволяет не только раскрыть экономический и инвестиционный потенциал страны, но и широко представить участникам и гостям Форума богатые китайские традиции, в том числе гастрономические и культурные. Убежден, что площадка ПМЭФ будет содействовать дальнейшему наращиванию деловых связей с Китаем как одним из самых крупных торгово-экономических партнеров России», – отметил Антон Кобяков.

В рамках деловой программы ПМЭФ предложено провести традиционный бизнес-диалог «Россия – Китай», а в стартовый день ПМЭФ – организовать панельную сессию, посвященную российско-китайскому сотрудничеству в сфере МСП в рамках Российского форума малого и среднего предпринимательства. Кроме того, российская сторона предложила рассмотреть статус партнера Форума для одной или нескольких крупных китайских компаний.

«В 2019 году мы видим прекрасные перспективы в развитии отношений между нашими странами. В будущем году мы будем отмечать 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Это знаковое событие. Лидеры наших стран определят мероприятия, посвященные этой юбилейной дате. Предстоит провести ряд важных деловых событий, как например участие Председателя КНР Си Цзиньпина в Петербургском международном экономическом форуме. Это, несомненно, ключевое мероприятие для нас, и мы уверены, что совместно с российской стороной обеспечим практические результаты», – сказал Ли Хуэй.

Стороны также обсудили участие России во второй Международной конференции «Один пояс, один путь», которая состоится в Китае в апреле 2019 года. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в мероприятии. Китайская сторона ожидает участия в форуме около 40 глав государств и правительств. По заверению Ли Хуэя, Владимир Путин станет главным гостем мероприятия.

Российская сторона предложила организовать в рамках конференции в Пекине «Русский дом», который станет площадкой для презентации российского потенциала среди представителей деловых кругов, принимающих участие в форуме.

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