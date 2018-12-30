Самая богатая модель планеты Кендалл Дженнер прогулялась в купальнике на морозе

Горнолыжный курорт зимой – не самое лучшее место для того, чтобы делать снимки в бикини. Но только не для Кендалл Дженнер: самая высокооплачиваемая модель планеты использует любой повод, чтобы продемонстрировать свои формы. Прогуляться по морозу в купальнике? Пожалуйста! И вот уже в Инстаграме красотки красуется фото в розовом бикини на фоне заснеженных вершин. Всего за несколько часов кадр «лайкнули» 4 миллиона поклонников Кендалл. Так что прогулка голышом в снегу того стоила.

- Блин, как же холодно! – сообщила в подписи к фото звезда подиума.

kendalljenner fuck it s cold

И действительно, температура в горах Колорадо в эти дни держится на отметке минус два градуса. На фешенебельный курорт Аспен Кендалл приехала без остальных членов семейства Кардашьян – видимо, красотка проводит здесь время с друзьями. В Аспене на Рождество традиционно отдыхают все американские толстосумы, включая голливудских знаменитостей и звезд шоу-бизнеса. Сюда любят приезжать Мэрайя Кэри, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, Голди Хоун и Курт Рассел, а также другие любители горных лыж.

Инстаграм для 23-летней Кендалл – немалый источник доходов. Один ее рекламный пост стоит 400-500 тысяч долларов. Только в Инстаграме на ее страничку подписано более 101 миллиона человек. Вместе с заработками на подиуме и рекламными контрактами Кендалл складывает в свою копилку доходы от съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и поступления из соцсетей. В 2018 году она возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых моделей планеты - как подсчитал Forbes, за год манекенщица заработала 22 миллиона долларов. В отличие от своих фигуристых сестричек Кендалл всегда была высокой и худой – это и определило ее карьеру. Предприимчивая мамаша Крис Дженнер отдала дочку в модельный бизнес уже в 13 лет, и девушка преуспела.

Удивительно, но при таких внешних данных красотка никак не может определиться в личной жизни. Долгое время у нее вообще не было парня. Затем девушка, почти год страдавшая без бойфренда (последний, подлец, бросил ее ради другой) влюбилась в брата своих подружек – супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. С 19-летним Анваром Хадидом Кендалл встречалась несколько месяцев. Молодой повеса ничем толком не занимается (да и зачем – он сын мультимиллионера) и, как и сестры, пробует себя на подиуме. Но в итоге молодые люди расстались.

В 2018 году Кендалл возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых моделей планеты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас Кендалл пытается наладить отношения с баскетболистом Беном Симмонсом. Они стали встречаться еще в начале 2018 года, но летом разошлись. По словам окружения, тогда Бен и Кендалл охладели друг к другу.

- Они общаются, переписываются, но Кендалл проводит время с другими людьми. Бен ей нравится, но она не хочет серьезных отношений, - сообщали западные таблоиды. Сейчас, похоже, между бывшими любовниками вновь вспыхнула искра.

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