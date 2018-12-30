Друзья о попутчике пропавшей Ирины Ахматовой: "Виталий сидел в тюрьме, но он в Бога верит"

Следователи задержали во Владимирской области 39-летнего Виталия Чикирева, который может быть причастен к исчезновению директора ресторана "Бургер Кинг" Ирины Ахматовой. Женщина исчезла 23 декабря после того, как села в свою машину "Ауди" и поехала из Москвы в Тулу. Возле станции метро "Аннино" она взяла попутчика, который оставил заявку в сервисе "Бла Бла Кар". В своем профиле он поставил чужую фотографию и подписался как Сергей. В Тулу Ирина Ахматова не доехала. Ее машину обнаружили в Ярославской области без номеров. Ирину ищут уже неделю. Только сейчас следователям удалось задержать 39-летнего Виталия Чикирева, который мог быть тем самым попутчиком. Сейчас его допрашивают следователи. Ранее сообщалось, что мужчина был судим за сексуальные домогательства и мошенничество. "Комсомольская правда" изучила страницу мужчины в соцсетях и связалась со знакомыми Чикирева.

В его аккаунте "Вконтакте" значится, что он закончил факультет государственного и муниципального управления МИГУП (бывш. АПУ). В статусе указано "Одиночество начинает нравится". На фотографиях он либо один, либо с маленьким ребенком. А ранее Виталий выставлял объявление о поиске спутницы для обеспечения семьи. Дама должна была зарабатывать от 20 тысяч рублей и иметь размер груди не менее второго. Просил нищебродниц и чмошниц ему не писать.

Ее машину обнаружили в Ярославской области без номеров

- Я знаю Виталия немного. Мы крестили детей у общих друзей. Я его тогда на крестинах и видела. Но это было летом, потом как-то реже видела, - рассказывает Наталья К. (Имя изменено - Ред.).

- У него самого есть семья? - спрашиваю.

- Да. Дети. Жена, по-моему, бывшая. Она куда-то уехала с ребенком. К родственникам вроде.

- А чем он занимается?

- Работает здесь в Серпухове, но не знаю кем, и живет здесь. С виду нормальный, на крестинах не пил, не курил. Мы даже удивились. Какой-то такой правильный. С женой Мариной он тогда приходил.

- У него есть родственники в Туле, он мог туда к ним ехать?

- Не знаю. У него от бывшей жены Оксаны двое детей, взрослых. Лет по 14. Два мальчика. У него есть и третий ребенок от другой женщины. Тоже сын лет 5. И вроде нормально живут, с собакой каждый день гуляют. И с детьми он общается.

- Говорят, что он раньше сидел в тюрьме...

- Да. Вот только не знаю за что. Но я не думаю, что Виталий убил эту женщину, потому что человек вроде хороший. И не пьет, позитивный такой. И в Бога он верит, потому что перед крестинами мы ездили на собеседования. И ребенка же вместе крестили. Мне кажется, что это ерунда какая-то.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержан попутчик пропавшего директора "Бургер Кинга": Близкие женщины верят, что ее найдут живой

29-летняя Ирина Ахматова пропала во время поездки из Москвы в Тулу. Найти ее не могут уже неделю. Вокруг этой истории много версии, в том числе изнасилование и убийство. Сейчас следователи задержали 39-летнего мужчину, который может быть причастным к безвестному исчезновению женщины (подробности).