Как лечиться, чтобы не разориться: 10 видов бесплатной медпомощи, за которую мы чаще всего отдаем деньги

ПРОВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ И ЗВОНИ

Одно из главных заблуждений, которое не устают опровергать эксперты: если пациент рискнет заикнуться о своих правах в поликлинике-больнице, то медики обозлятся и не преминут отомстить. На самом деле, когда врачи и другой медперсонал видят, что посетитель грамотный и готов отстаивать свои законные интересы, то, как правило, действуют добросовестно. Потому что как минимум осознают: у российских пациентов сейчас есть помощники и защитники с серьезными полномочиями. Это страховые представители, то есть специалисты страховых медицинских компаний, выдающих нам полисы ОМС (обязательного медстрахования). Кстати, в наступившем 2019 году они получают еще больше рычагов для защиты пациентов (см. ниже «Будь в курсе»). А если вы почувствуете, что ваш персональный страховой представитель недорабатывает, слабо помогает получать качественную медпомощь, то можете «проголосовать ногами». То есть получить полис в другой компании. Благо, между медицинскими страховщиками сейчас немалая конкуренция. Как поменять компанию по ОМС - смотрите в памятке «На заметку».

У своего страхового представителя можно, в том числе, проконсультироваться: входит ли тот или иной вид медпомощи в конкретной жизненной ситуации в число бесплатных по полису ОМС. Для общей ориентировки и повышения информированности пациентов эксперты Всероссийского союза страховщиков (ВСС) составили полезный рейтинг. В него вошли топ-10 видов бесплатной медпомощи, за которую россияне чаще всего раскошеливаются. Кто-то - по незнанию, будучи убежденным, что в бесплатный перечень это не входит. Кто-то - по настоянию медперсонала, чтобы не томиться в очередях и т.д. В общем, во всех этих случаях речь идет о нарушении законодательства. Если вам по медпоказаниям требуются виды помощи из данного списка, то они должны быть предоставлены бесплатно. В противном случае сразу обращайтесь с жалобой к своему страховому представителю. Проще всего для начала позвонить на «горячую линию» медицинской страховой компании, выдавшей вам полис ОМС (телефон легко найдете по названию компании через поиск в Интернете).

ОТ ШПРИЦА ДО УЗИ: ИЗ-ЗА ЧЕГО ПУСТЕЕТ НАШ КОШЕЛЕК

За эти виды медпомощи, которые должны быть бесплатными в рамках ОМС и за счет госбюджета, пациенты чаще всего отдают собственные деньги.

1. Лекарства и другие средства медицинского назначения при лечении в стационаре: иглы, шприцы, бинты и т.д.

! Если человека кладут в больницу по полису ОМС, то все, что требуется по медпоказаниям, обязаны предоставлять бесплатно. Включая необходимые лекарства.

2. Медицинские изделия, вживляемые в организм человека.

На практике чаще всего речь идет о различных эндопротезах, стентах, искусственном хрусталике при операции на глазах и т.д.

3. Расходные материалы при амбулаторном обследовании и лечении: пломбировочный материал в стоматологии, рентгенпленка, диски для записи результатов КТ (компьютерной томографии) и МРТ (магнитно-резонансной томографии).

4. МРТ и КТ, как амбулаторно, так и в условиях стационара.

Напомним: по законодательству эти виды обследований по медпоказаниям должны быть проведены не позднее, чем в 30-дневный срок.

5. Стоматологическая медпомощь (кроме зубопротезирования).

И лечение кариеса, и удаление зубов, и пломбирование по полису ОМС бесплатны.

6. Лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний: как при стационарном, так и при амбулаторном лечении.

Как правило, назначаются лекарства из утвержденных государством перечней (уточнить про тот или иной препарат можно в своей страховой медицинской компании). По индивидуальным показаниям врачебная комиссия поликлиники (больницы) может выписать пациенту препарат, не входящий в перечень. Его также обязаны предоставить бесплатно.

7. Исследования крови, в том числе дорогостоящие анализы на гормоны.

8. Сокращение сроков ожидания обследований: УЗИ, рентгенографии, гастроскопии.

По законодательству такие обследования должны проводить бесплатно не позднее чем в 14-дневный срок.

9. Восстановительное лечение (массаж, занятия лечебной физкультурой и др.), назначенное лечащим врачом.

10. Консультации «узких» специалистов» (окулист, невролог, лор, хирург, онколог и т.д.).

По правилам прием у таких врачей должен быть бесплатным в срок не позднее 14 дней.

НА ЗАМЕТКУ

- Если вы сталкиваетесь с нарушениями или возникают вопросы, не стесняйтесь сразу звонить своему медицинскому страховщику.

- Если от страхового представителя толку нет, можно обратиться в территориальный фонд обязательного медстрахования вашего региона (контакты есть в Интернете).

- Если страховая компания, выдавшая полис ОМС, вас определенно не устраивает, можно отказаться от ее услуг.

Раз в год, в период с 1 января до 1 ноября, пациент вправе поменять медицинского страховщика. Для этого нужно подать свой паспорт, СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования) и заявление в другую выбранную вами страховую медицинскую организацию. Список страховщиков, работающих в системе ОМС в конкретном регионе, можно посмотреть на сайте территориального фонда обязательного медстрахования. Либо получить такую информацию и подать заявление через портал Госуслуг или центр госуслуг «Мои документы».

БУДЬ В КУРСЕ

Что меняется в ОМС с 2019 года

О наиболее важных новшествах «КП» рассказал председатель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков, доктор медицинских наук Алексей Березников.

- Будет выделено около 150 млрд рублей на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году (около 80 млрд руб.). Увеличение финансирования дает возможность использовать новые препараты и схемы в рамках лечения рака по ОМС.

- Медицинские страховые компании будут задействованы в контроле за расходованием этих средств. Пациенты ощутят такое новшество в нескольких формах.

а) С 1 января 2019 года вводится информационное сопровождение граждан с впервые поставленным онкодиагнозом. Страховые представители 3 уровня (это наиболее квалифицированные эксперты медицинских страховых компаний в системе ОМС. - Авт.) в масштабах всей страны будут отслеживать уровень доступности и качества медпомощи для таких больных. В случае, если пациент «потерялся», то есть не обратился за медицинской помощью вовремя, страховой представитель свяжется с ним по телефону, мессенджеру или электронной почте. Напомнит о необходимости посетить врача, уточнит причину неявки, при необходимости свяжется с медицинской организацией.

б) Вводится информационное сопровождение и экспертный контроль медпомощи онкопациентам, получающими химиотерапию. Те же страховые представители 3 уровня будут отслеживать соблюдение этапности (интервалов между курсами) и соответствие схем лечения клиническим рекомендациям Минздрава. Если объем помощи или предельные сроки между курсами химиотерапии нарушены (не совпадают с рекомендациями по данному заболеванию), то случай будет передаваться на экспертизу.

- Также с 2019 года вводится информационное сопровождение и экспертный контроль медпомощи пациентам, находящимся на диспансерном наблюдении. Речь идет о лицах, страдающих различными хроническими заболеваниями (онкологические, диабет, сердечно-сосудистые и другие). Страховые представители будут своевременно напоминать больным, что пора проходить медосмотры, обследования, лечебные и реабилитационные процедуры. А также будут проводиться выборочные экспертизы качества обслуживания таких пациентов.

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