2019-01-10T11:42:00+03:00
В мире

Немецкие блогеры: ответственность за избиение депутата Бундестага взяли на себя левые боевики

Активисты обнаружили «признание бременских антифашистов в нападении на Франка Магница»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В Сети обнаружены доказательства причастности левых боевиков к избиению депутата Бундестага Франка МагницаВ Сети обнаружены доказательства причастности левых боевиков к избиению депутата Бундестага Франка Магница
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Как сообщает немецкий портал PI-News, в Сети обнаружены доказательства причастности левых боевиков к избиению депутата Бундестага Франка Магница.

Напомним, в понедельник, 7 января, в центре Бремена 66-летнего политика избили трое неизвестных молодчиков; судя по тому, насколько жестоко они действовали, пожилого человека могли забить ногами до смерти — но боевиков спугнул случайный прохожий, вызвавший полицию.

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), к которой принадлежит избитый депутат, выступает против нелегальной миграции, за что крупнейшие СМИ и «политактивисты» шельмуют её сторонников как «фашистов» (хотя это обычная правоконсервативная партия, наподобие Республиканской партии США). Поэтому члены АдГ сразу стали высказывать версию, что за атакой 7 января стоят их оппоненты из «антифы» — леворадикальных движений.

Ответственность за избиение депутата Бундестага взяли на себя левые боевики Фото: скриншот сайта

Ответственность за избиение депутата Бундестага взяли на себя левые боевикиФото: скриншот сайта

Сейчас эта версия получила серьёзное подтверждение. В Сети всплыло заявление некой организации «Бременская антифашистская весна», где прямо говорится: «Объявляем, что в 18:00 в понедельник мы хотели освободить политика от АдГ Франца Магница от его фашистских идей». Сей текст размещался на портале левых активистов indymedia.org (признан в ФРГ экстремистским).

Оригинал заявления вскоре был удалён, но ссылку на его копию в кэше (интернет-архиве, который сохраняет всё, что появляется в Сети) приводит немецкое издание PI-News.

В то же время следует понимать, что PI-News — не традиционное СМИ, а, скорее, коллективный блог, где обсуждаются (порой весьма резко) проблемы нелегальной миграции. И, в конце концов, «это интернет», где кто угодно может написать что угодно, порождая самые дикие фейки.

Однако версия о причастности леворадикальных экстремистов к избиению Магница вполне имеет право на жизнь. Всевозможные боевики левого толка (анархисты, «антифа», «Чёрный блок» и другие группировки) весьма активны в ФРГ. Именно они организовали масштабные погромы на саммите G20 в июле 2017 года Гамбурге, а от Вольного города до Бремена — всего час езды. Многие из этих «боёвок» вполне легально получают гранты от НКО и даже немецкого правительства «на защиту прав меньшинств» и «борьбу с фашизмом» — но уже давно превратились в тех, с кем призваны сражаться.

МЕЖДУ ТЕМ

Боевики избили депутата Бундестага, выступавшего против нелегальной миграции

Жертвой стал член партии «Альтернатива для Германии» Франк Магниц (подробности)

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