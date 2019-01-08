Левые боевики избили депутата Бундестага, выступавшего против нелегальной миграции

Немецкие СМИ беспрестанно вещают о «правой угрозе» и мифических «боевиках-неонацистах» из движения «Альтернатива для Германии» (которое действительно выступает против нелегальной миграции и, кстати — единственная из партий Бундестага — за отмену антироссийских санкций).

Однако в реальности жертвами экстремистов всё чаще становятся именно члены АдГ. Вечером в понедельник трое неизвестных в масках напали на депутата Бундестага от этой партии — Франка Магница. 66-летнего мужчину подстерегли, когда он выходил из театра на площади Гёте в Бремене, повалили на землю и, лежачего, продолжили бить ногами по голове.

К счастью, боевиков спугнул проходивший мимо рабочий, занимавшийся реставрацией театра. Сейчас Франк Магниц в тяжёлом состоянии находится в больнице. Прокурор Бремена (где пострадавший возглавлял городское отделение партии) уже заявил, что нападение было «политически мотивированным».

— Магниц до сих пор без сознания, — рассказал «Комсомолке» сотрудник фракции АдГ в Бундестаге Вадим Дерксен. — Наши высокопоставленные оппоненты ранее говорили, что «нас надо атаковать». На уточняющие вопросы, каким образом, отвечали: «вербально». К примеру, член партии социал-демократов Ральф Штегнер писал публично в Твиттере в 2016 году: «Это факт, что надо атаковать позиции и личности правых популистов, потому что они правые, застряли в прошлом, нетолерантные и опасные!».

Также незадолго на избиения в Бремене известный адвокат и политактивист Кристиан Зэфкен из соседнего Ганновера написал в твиттере: «Если бы АдГ собралось захватить власть, физическое насилие против её членов было бы уместным». А когда его подписчики возмутились, что это всё-таки перебор, — издевательски ответил: «Сослагательное наклонение предполагает, что событие происходит не прямо сейчас, а лишь при ряде условий».

Ранее, в октябре 2018 года, как сообщала «Комсомолка», левые боевики напали на берлинский офис замглавы «Альтернативы для Германии» Беатрисы фон Шторх.

Совсем недавно, 3 января, у штаб-квартиры АдГ в городе Дёбельн (Саксония) неизвестные взорвали бомбу.

ИНТЕРВЬЮ

Немецкий политик Гуннар Линдеманн: «Спонсируя Украину, Меркель помогает обстреливать Донбасс»

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» рассказал «Комсомолке», почему Берлин страдает от антироссийских санкций, но отказывается их отменять (подробности)