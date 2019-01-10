Все на абордаж! Шесть реальных пиратов, ставших героями легенд

Многие из нас знакомы с образом пирата по приключенческим фильмам и художественной литературе. В них флибустьеры предстают либо романтическими героями, сражающимися с превратностями судьбы, либо жестокими тиранами, противостоящими протагонистам.

Генри Морган, пират-губернатор

За время своей «карьеры» капитан Морган успел побывать по обе стороны закона: помимо места в списке самых удачливых пиратов XVII века он смог удостоиться титула вице-губернатора Ямайки. Подобная трансформация кажется еще более невероятной, если вспомнить, что незадолго до своего назначения Генри Морган был арестован и чуть не угодил в тюрьму. Зато когда настало время служить государству, знаменитый флибустьер решительно отказался от прежнего образа жизни и даже начал преследование пиратов.

Правда, избавляться от награбленных богатств Генри Морган не спешил. В отличие от других пиратов он предпочитал совершать набеги не на проходящие мимо корабли, а на приморские города. Таким образом количество трофеев значительно увеличивалось, и Моргану удалось скопить изрядный капитал. После смерти капитана пропавшие драгоценности стали обрастать легендами, до сих пор не дающими покоя кладоискателям. Одни говорят, что сокровища скрыты в джунглях Панамы, где Морган побывал в 1671 году. Другие уверены, что заветные сундуки находятся на острове Кокос, который нередко оказывается в центре рассказов о пиратских кладах. Наконец, есть те, кто в качестве золотого «источника» Каймановы острова, где у Генри Моргана был собственный дом.

Арудж и Хейреддин Барбаросса, семья грозных корсаров

Одним из самых известных, богатых и безжалостных пиратов считается Арудж, из-за своей рыжей бороды получивший прозвище Барбаросса. Жестокость охватила сердце будущего флибустьера, пока он находился в рабстве у рыцарей-ионнитов, поэтому с особой беспощадностью Арудж грабил корабли, принадлежавшие христианским королям.

Капитан Барбоса из фильма "Пираты Карибского моря"Фото: кадр из фильма

Богатства Барбароссы росли с каждым днём, и вскоре о его сокровищах стали слагать легенды. Так, по одной из них, в многочисленных морских боях пирата всегда сопровождала галера, набитая золотом. Поговаривают, что однажды, когда Арудж потерпел поражение в бою с испанцами и вынужден был отступать, команда получила приказ разбрасывать золото и серебро, чтобы задержать преследователей.

Существует мнение о том, что Барбароссой звали не одного пирата, а целую семью флибустьеров, состоявшую из четырех братьев. Среди них был Хейреддин, унаследовавший сокровища, флотилию и прозвище после смерти Аруджа. Барбароссе II приписывают не меньшую жестокость, чем его родственнику. До сих пор жива легенда о том, как он полностью уничтожил остров Джильо, а всё население не то вырезал, не то продал в рабство.

Уильям Кидд, пират поневоле

Сложно себе представить, что когда-то этот человек был уважаемым капером на службе Англии, а после встал на тропу грабежей и разбоя. Историки до сих пор спорят, был ли он настоящим пиратом, или просто действовал в рамках патента, выданного ему английским правительством.

Уильям Кидд

Говорят, пиратом Кидд стал совершенно случайно, когда попал на судно, потерпевшее кораблекрушение, и вынужденно примкнул к разношерстной шайке пиратов. Однако команда оставила свою шхуну под охраной нескольких членов экипажа, среди которых был и будущий капитан Кидд. Вместе со своими людьми он захватил судно и отправился в море. Правда, вскоре команда предала его, затеяв очередной бунт, и незадачливому флибустьеру пришлось спасаться бегством. Только оказавшись в порту, он узнал, что в Англии его считают пиратом, и добровольно сдался в руки правосудия, однако казни все равно не избежал.

Вокруг Кидда ходит немало легенд. Например, что флибустьер зарыл свои награбленные богатства на «Острове скелетов», при этом убив своих сообщников и расположив тела так, чтобы они указывали путь к припрятанному кладу. Поговаривали также, что пират заключил договор с демонами, которые с тех пор сторожат сундук от посягательств. Помимо увлеченности богатством, морскому разбойнику приписывали и жестокость. Якобы Кидд придумал особую забаву: любил связывать пленникам руки, завязывать глаза и пускать «гулять» по рее – доске, перекинутой за борт корабля. Несчастная жертва шла до тех пор, пока последний, роковой шаг не отправлял её в морскую могилу.

Франсуа Олонэ, не знающий пощады

Имя Франсуа Олонэ наводило страх не только на законопослушных граждан, но и на самих пиратов. Поэтому определить, какие из историй, рассказанных о кровожадном флибустьере, правдивы, а какие – вымышлены, практически невозможно. Доподлинно известно лишь о его безжалостности по отношению к испанским морякам. Захватив судно, Олонэ с особой жестокостью убивал весь экипаж, за исключением двух-трех человек. Выжившие пленники должны были поддерживать репутацию пирата, повествуя об ужасной участи своих товарищей.

О том, что же Франсуа Олонэ делал со своими жертвами, ходили разные слухи. По одной из легенд, пират разрезал пленников на маленькие кусочки, по другой – перетягивал им горло, пока глаза не вылезали из орбит. Самая страшная история гласит, что однажды, заподозрив члена команды в измене, Олонэ разрубил его пополам и вырвал еще бьющееся сердце. Впрочем, если верить записям некоторых современников, уйти от кармы злодею не удалось. В ходе одной из захватнических операций смерть настигла его в лице островитян, разорвавших Олонэ на части.

Черная Борода, пират с «Острова сокровищ»

Пожалуй, ни один другой пират не оказал такого влияния на формирования образа пирата в представлении общественности, как Эдвард Тич, известный под именем Черная Борода. Легендарный разбойник снискал известность своей отвагой и жестокостью, а его команда состояла из более чем 300 человек. Один его вид приводил врагов в трепет и заставлял сдаваться без боя.

Черная Борода

Вероятно, именно страшная репутация – и могучая борода с вплетенными в нее дымящимися фитилями – была главным оружием Эдварда Тича. По мнению многих исследователей, пират был вовсе не так беспощаден, как принято считать. К примеру, после захвата корабля «Месть королевы Анны» Черная Борода высадил всех членов экипажа на острове, дав в придачу шлюпку, чтобы они смогли добраться до ближайших поселений. Кроме того, Тич жил довольно скромно и оставил после себя практически все накопленное добро. Вернее, легенды о несметных богатствах, спрятанных на неком «Острове сокровищ», прославленном в одноименном романе.

Споры о том, где зарыты клады Черной Бороды, не утихают по сей день. Однако особенно активно поиски ведутся на острове Оук, к примеру, герои шоу «Проклятие острова Оук» на телеканале HISTORY продолжают его исследование уже в течение нескольких лет. Узнать об их находках на пути к сокровищам зрители смогут с 15 января, по вторникам, в 21:30 (Мск).