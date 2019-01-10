Россияне подарили тепло и заботу на Новый год одиноким старикам

Новый год - семейный праздник. А как его встречать тем, кто на старости лет остался совсем один? Забытое тепло подарили в эти праздники одиноким старикам тысячи россиян.

Сбор подарков в декабре традиционно организовал благотворительный фонд "Старость в радость". К Новому году неравнодушные россияне собрали более 23 400 презентов для бабушек и дедушек из домов престарелых. Несли сладости, чай, мягкие игрушки, тёплые носки, пледы, платочки на голову, тапочки и другие мелочи, способные порадовать пожилых людей.

Неравнодушные люди несли сладости, чай, игрушки, тапочки, платки... Вроде бы мелочи - но они способны согреть и порадовать одинокого человека Фото: фонд Старость в радость

Причем многие не просто приносили в фонд подарки, но и сами везли их бабушкам и дедушкам. Так, только в Московской области волонтеры перед Новым годом навестили постояльцев 45 учреждений и отвезли им подарки.

В конце декабря добровольцев поддержали актриса Лиза Арзамасова и певец Родион Газманов. Они поздравили с праздником бабушек и дедушек в доме престарелых в Вязьме Смоленской области. Попечители фонда "Старость в радость" здесь были уже в третий раз - и пожилые люди ждали и встречали их как родных.

Лиза Арзамасова и Родион Газманов в Вязьме.Лиза и Родион поздравили жильцов дома престарелых в Вязьме Смоленской области с наступающим Новым годом

Благодаря фонду бабушки и дедушки смогли не только принимать подарки - но и сами приняли самое деятельное участие в празднике. В Одоеве Тульской области бабушки вместе с культоргом Оксаной узнали в районной газете о конкурсе новогодней игрушки и решили участвовать. Расшитые звери и фигурки украсили новогоднюю елочку в Туле.

Надежда Григорьевна из Тульской области создала своими руками новогодние игрушки Фото: фонд Старость в радость

А в доме престарелых в Самарской области бабушки и дедушки сами смогли принять участие в новогодней постановке. Культорг фонда "Старость в радость" помогла им поставить на сцене "Вечера на хуторе близ Диканьки".

В Смоленской области благодаря подаркам от россиян бабушки и дедушки смогли украсить елочки в доме престарелых Фото: фонд Старость в радость

В Мытищах в благотворительной акции «Дари душевное тепло!» принял участие целый класс. Ученики 3-его "Д" Многопрофильной Лингвистической Гимназии №33 написали и отравили по почте поздравительные открытки бабушкам и дедушкам из домов престарелых и интернатов. Под Новый год старики получили теплые слова и искренние пожелания - не в этом ли и заключается Новогоднее чудо?

В Мытищах теплые слова бабушкам и дедушкам написали ученики целого класса Фото: фонд "Старость в радость"

ВАЖНО

Последовать примеру подмосковных школьников может каждый - и не только в Новый год. Фонд "Старость в радость" постоянно проводит программу "Внуки по переписке".

О том, как еще помочь одиноким старикам - можно узнать на сайте starikam.org

КСТАТИ

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