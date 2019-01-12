Бьорндален остудил Фуркада: "Логинов отбыл свое наказание и нужно его уважать"

Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, завершивший в конце прошлого года свою в карьеру в биатлоне, выступил наперекор всем бывшим коллегам, которые осуждают победу россиянина Александра Логинова. Он выиграл спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Однако же, ряд спортсменов, включая француза Фуркада, шведа Самуэльссона подвергли критике Логинова. Они сказали, что он должен извиниться за употребление допинга. Но Александр уже отбыл свою дисквалификацию, а обязательные публичные извинения не прописаны ни в каком из документов.

Бьорндален в свою очередь "щелкнул по носу" критиканов:

- Он уже отбыл свое наказание. Нужно с уважением относиться к тому, что Логинов вернулся. Однако многим в биатлонной среде не понравилась его победа, - заявил норвежец в интервью TV2.

Сегодня, 12 января, в немецком Оберхофе пройдет гонка преследования у мужчины на 12,5 километров. Александр Логинов уйдет первым со старта, а норвежец Йоханнес Бе - с отставанием в 25,2 секунды. Себастьян Самуэльссон будет проигрывать 36,8 секунд со старта российскому биатлонисту. Начало гонки - в 17:00 по московскому времени.