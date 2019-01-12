Страшные фото с места взрыва газа в центре Парижа

Ранним утром в субботу центр Парижа потряс мощный взрыв. ЧП произошло в булочной на углу улиц Тревиз и Сент-Сесиль в девятом округе французской столицы. По предварительным данным, его причиной стала утечка газа.

Взрыв в пекарне произошел около 09:00 по местному времени.Фото: REUTERS

Трагедия разыгралась в одном из самых престижных мест города.Фото: REUTERS

В девятом округе расположены опера, музеи, а также дорогие бутики.Фото: REUTERS

Здание, где произошло ЧП, практически полностью выгорело,прекратили работу магазины и кафе, расположенные рядом с местом ЧП.Фото: EAST NEWS

После взрыва начался пожар, в соседних зданиях выбиты стекла.Спасателям пришлось эвакуировать людей из домов, находящихся неподалеку от места трагедии.

Взору спасателей и полиции открылась страшная картина.Фото: REUTERS

Взрывной волной выбило стекла в соседних домах.Фото: EAST NEWS

Ударной волной не только выбило стекла в соседних зданиях, но и переворачивало припаркованные рядом машины.Фото: REUTERS

Сотрудникам пожарной службы Парижа в течение долгого времени не удавалось ликвидировать возгорание.Фото: REUTERS

Десятки пожарных участвуют в спасательной операции.Фото: REUTERS

Масштаб разрушений и страшные кадры с места происшествия испугали парижан - практически сразу в социальных сетях заговорили об очередном теракте. Однако полиция эту версию не подтвердила: по данным правоохранителей, причиной взрыва послужила утечка газа.

Также городские власти подчеркнули, что происшествия никак не связано с протестными акциями "жёлтых жилетов", которые уже несколько месяцев продолжаются в столице и по всей стране.

Власти поспешили заверить, что взрыв в Париже никак не связан с протестными акциями «желтых жилетов»,которые сейчас проходят в столице Франции.Фото: REUTERS

Глава правительства Франции Эдуар Филипп, глава МВД Франции Кристоф Кастанер, а также прокурор и мэр Парижа находятся на месте ЧП.Фото: EAST NEWS

Согласно поступившей информации, пострадали десятки человек, 10 из них госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, включая одного пожарного.

Погибли 4 человека: двое пожарных и двое гражданских лиц.

Сначала появилась информация, что в результате взрыва пострадали 20 человек, однако сейчас число раненых приближается к 40.Фото: EAST NEWS

Двое пожарных погибли.Фото: EAST NEWS

Увеличилось общее число пострадавших.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как заявили французские власти, десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.Фото: REUTERS

Российское посольство выясняет, нет ли среди погибших и пострадавших россиян.Фото: REUTERS

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Взрыв в парижской булочной предварительно связали с утечкой газа

В субботу около девяти утра по местному времени в центре французской столицы раздался мощный взрыв. Загорелась булочная на улице Тревиз в девятом округе Парижа. Пламя перекинулось и на соседние здания (трансляция) (подробности)