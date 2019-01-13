Зачем Порошенко отдал Стамбулу храм, где захоронен Юрий Долгорукий

Воскресным утром у храма Спаса на Берестове в Киеве верующие лицезрели светлый лик президента Порошенко с его женой Мариной и сияющего на морозце главу раскольнической церкви Епифания. Характерно, что в минувшем октябре экзархи Константинопольского патриархата этим храмом уже интересовались.

Именно в этой церкви, возведенной еще в 11-м веке, в 1157-м году захоронили основателя Москвы, князя Юрия Долгорукого. Одна из старейших на Украине, последние полтора десятка лет она официально находится на реставрации - потому службы там не ведутся.

Храм Спаса на Берестове в Киеве.Фото: ru.wikipedia.org

Храм примыкает к Киево-Печерской Лавре и входит в список церковных сооружений, которые Киев собирался передать Константинопольскому патриархату — в обмен на получение томоса об автокефалии «домашней» православной церкви.

Очевидно, что суета вокруг храма, где захоронен основатель столицы будущего государства Российского — жест провокационный, подчеркивающий разрыв любых связей Киева с Москвой.

Прокомментировать данный шаг Порошенко «КП» попросила религиоведа, руководителя Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Романа Лункина:

- Зачем тревожить прах основателя Москвы?

- Мы видим естественное следствие создание новой поместной церкви Украины. Передача такого храма в ведение Константинополя — шаг, безусловно, символический. Новые украинские власти создают церковь, которая подчеркнуто будет развиваться без каких-либо связей с Россией и с московским патриархатом. И вновь подчеркивается подчиненность Киева Константинополю. После предоставления томоса у них теперь есть свой экзархт, то есть своя епархия.

- Такие шаги — предвестники чего?

- Гонений на украинскую православную церковь. И напоминание того, что светская власть Украины может отнять у церкви и Киево-Печерскую лавру и другие монастыри и храмы - чтобы передать в поместную церковь. Один законопроект они уже приняли — он касается наименования церкви. И УПЦ на Украине будут принуждать изменить название - если она этого не сделает, будет приостановлена ее регистрация. А это прямой путь к разделу имущества. И сейчас в Раде обсуждается законопроект, который облегчит переход того или иного храма из одной юрисдикции в другую.

- Такое демонстративное посещение храма, где лежат мощи Юрия Долгорукого президентом с женой — это очередной шаг психологического давления на тех, кто пока еще не дрогнул?

- Да, в рамках агрессивной компании по расколу украинской православной церкви — чтобы скорее переходили в поместную церковь.

- Теоретически останки Юрия Долгорукого могут перезахоронить — они могут оказаться в Константинополе?

- Теоретически все возможно, но вот что возможно на практике — и уже происходит — так это переосмысление общей истории древней Руси. В рамках построения своего независимого национального государства они пытаются приватизировать и исторические свершения, и исторических героев. Общих героев. Перенесения мощей все-таки не будет, я надеюсь. Прах князя тронуть все же не посмеют. Но трактоваться это будет в угоду националистическим властям.

- Это происходит в рамках предвыборной компании?

- Да, но не думаю, что принципиально что-то изменится после выборов президента 31 марта — это выгодно любому кандидату в президенты Украины.

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