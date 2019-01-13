2019-01-13T18:39:41+03:00
Политика

Небратья — навек? Может ли Украина рассчитывать на светлое будущее без России

Поддержка Западом Киева националистического — это настойчивая, не первая, и почти уже удавшаяся попытка раздробить сложившийся за века этнос, в который входили русские, украинцы и белорусы
Игорь ЯКУНИН
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Концерт на Майдане Незалежности во время празднования Дня соборности Украины. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир СиндеевКонцерт на Майдане Незалежности во время празднования Дня соборности Украины. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Синдеев
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Те, кто маршировали по улицам Киева и Львова 1 января 2019-го года в память о 110-летии многолетнего агента абвера Степана Бандеры, рвали глотки за самостийность страны, которой не было. И за незалежность народности, которая всегда была частью большого славянского народа.

То, что территории, которые на рубеже 19 и 20 веков столпы местного национализма назовут Украиной, с 1654 года — часть Российской империи, которой поклонился за имперскую помощь Богдан Хмельницкий — всегда корежило «Свободный мир». Восточнославянский этнос не должен быть единым - этой западной установке не год-два. Ей даже не десятилетия — ей несколько веков. Раскол единства русских, украинцев и белоруссов — одно из мерил успеха в противостоянии с Москвой, в давлении на Москву.

Не удавалось расколоть в 18-м и 19-м веках — почти удалось в начале 20 века. Националистическое украинское государство в 1918-м году на исходе Первой мировой при поддержке немцев уже начало складываться — но Германская империя рухнула вместе с мини-имперскими амбициями украинских националистов. Схожая история случилась в середине 20-го века — хотя Третий рейх и не собирался терпеть у себя под боком славянское государство, псов которой он натравливал на «братьев»-соседей, и их кровавое «западенство» поощрял (но не самоопределение).

Нынешняя атака на восточнославянское единство, конечно, ослабляет Россию. Но наша многонациональная страна, которая - плавильный котел не меньший, чем Штаты - это переживет. А вот «Новая Украина», которую строят на приднепровских песках по принципам неприятия ближайших соседей-родственников — вряд ли.

Теперешнему президенту Украины, который обращается к прирученным националистам по поводу и без, конечно, тревожно не за будущее своей страны. Его беспокоит будущее его шоколадно-военно-энергетических миллиардов. После проигранных в марте выборов Порошенко не станет ждать суда — он с домочадцами отчалит на острова ( и эти острова - не на Днепре). А вот его псевдо-друзья националисты останутся — в стране без славы, без денег, без сил против окончательной колонизации.

А еще в этой опозоренной стране зазвучат во всю мощь проповеди новых иерархов расколотой христианской церкви. И раскольниками управлять будут из исламского Стамбула, зависимого от США. Будут кашлять трубами остатки некогда мощной советской промышленности, распил которой закончат западные холдинги. И будут колоситься так превозносимые на Львовщине и Ивано-Франковщине черноземы, которые перестанут быть украинскими ( как и остатки лесов) — поскольку купить плодородные земли смогут те, кто давно расписал эту сырьевую территорию «на троих».

Националисты, которые возвели на престол Порошенко, возможно, обеспечат полную приватизацию своей незалежной теми, кто спонсировал майдан и окончательный уход этой части славянского братства на запад.

Но они идут как бараны — на закланье. Потому что никакого светлого будущего у Украины без России не будет.

Никогда и никто не вложит в настоящее развитие Украины столько сил и средств, сколько вложил СССР, и в первую очередь РСФСР, в развитие Украинской Советской Социалистической Республики.

Но это было вчера, когда украинцы были частью большого славянского этноса — в чем-то привилегированного, (по отношению к русским и белорусам - точно). В Киеве отказались от этого — когда поддались нашептываниям своих «друзей» с Запада...

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Тревожный 19-й

Никита ИСАЕВ

Постараюсь, как обычно, в новогодние праздники, изложить с листа свои мысли о годе наступившем. Сразу оговорюсь, что развитие событий всё ещё зависит от власти, как российской, так и ведущих мировых игроков. Но поскольку и те, и другие ведут мир к конфликту, полагаю, многое мне удастся спрогнозировать с высокой степенью вероятности. Ситуация все больше выходит из-под контроля власти, пройдено уж очень много точек невозврата. Но я верю в возможность избежать самого худшего (подробности)

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