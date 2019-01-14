2019-01-14T17:14:59+03:00
Звезды

Дивы на Мальдивах: Бузова выложила фото топлесс из душа, а Волочкова встретила закат с голой грудью

Балерина и телеведущая отдыхают на одном и том же острове, не стесняясь обнажаться перед поклонниками [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Ольга Бузова и Анастасия Волочкова отдыхают на одном и том же острове.Фото: Инстаграм.Ольга Бузова и Анастасия Волочкова отдыхают на одном и том же острове.Фото: Инстаграм.
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Ольга Бузова и Анастасия Волочкова в отпуске делят один и тот же мальдивский остров. Телеведущая остановилась на том же курорте в Индийском океане, на котором отдыхает балерина, и фотографируется на фоне тех же пейзажей. И если раньше тема «топлесс на Мальдивах» была Настиным эсклюзивом, то теперь, похоже, свободным духом райских островов прониклась и Оля. На своей страничке в Инстаграме Бузова выложила фото, на котором она позирует с обнаженной грудью. Правда, в отличие от Волочковой, телеведущая ограничилась снимком топлесс, сделанным в душе, а не на фоне природных красот.

- Бывших на игнор, - многозначительно подписала Ольга снимок, на котором она показательно страдает на камеру. При этом из одежды на звезде «Дома-2» - только трусики и полотенце, обмотанное вокруг головы. Видимо, таким образом 32-летняя телеведущая решила показать своим бывшим мужчинам, что они потеряли.

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«Ну и к чему таке откровенные снимки из душа?», «Оля, если страдаете, то страдайте молча, зачем обнажаться?», «Будьте скромнее — и мужчины к вам сами потянутся», - советуют в комментариях подписчики блога поющей телеведущей.

В отличие от Ольги Анастасия Волочкова не стесняется дарить поклонникам красоту своего обнаженного тела на открытом воздухе. Балерина решила поплавать топлесс на закате — и, кончено, поделилась живописными фотографиями заходящего солнца с фолловерами.

- Вот вам в ленту немного предпраздничного теплого мальдивского моря. И у меня есть целое море! Красивых фотографий, которыми я смогу вас радовать (или будоражить?) еще долгое время, - пообещала 42-летняя балерина.

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Вот вам в ленту немного предпраздничного теплого мальдивского моря.
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Волочкова не скрывает, что отдыхает на Мальдивах с любимым мужчиной. Балерина отправила дочку Аришу в Санкт-Петербург к бабушке и наслаждается уединением с бойфрендом. Бузова же поехала в отпуск с сестрой Анной. Мальдивский курорт, который выбрали звезды, не из дешевых - стоимость самого простого номера здесь стартует от 100 тысяч рублей за ночь. Но, скорее всего, знаменитые красавицы выбрали виллы попросторнее - с двумя спальнями. Цена такого домика - от 200 тысяч рублей в сутки.

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