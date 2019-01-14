У звезды, расположенной рядом с Солнцем, обнаружена обитаемая Супер-Земля

У звезды Барнарда имеется планета — можно не сомневаться. Она каменистая, массивнее Земли в 3,2 раза — эдакая Супер-Земля (Super-Earth), по научной терминологии. Планета, похоже, обитаема.

Со столь интригующим признанием выступили астрономы из американского Университета Вилланова (Villanova University). Оно прозвучало на 233-м съезде Американского астрономического общества (American Astronomy Society - AAS), который проходил в Сиэтле (Seattle) c 6 по 10 января 2019 года.

Коллеги воодушевились. Ведь звезда Барнарда самая близкая к Солнцу одиночная звезда. До нее 6 световых лет. Совсем немного по космическим меркам. Система Центавра, правда, ближе — всего в 4 световых годах. Но там три звезды, связанные друг с другом гравитационными силами.

Такой изобрази обнаруженную планету художники - со слов ученых, конечно.

Планету назвали Barnard's Star b , она же GJ 699 b. Как сообщил руководитель исследовательского коллектива Эдвард Гуйнан (Edward Guinan), обнаружили ее главным образом благодаря так называемому высокоточному искателю планет - телескопу HARPS (ESO’s planet-hunting instrument ), установленному в Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory). Он ищет планеты, определяя аномалии в движении звезд. Если у звезды есть спутники, то, вращаясь вокруг, они влияют на нее - заставляют колебаться. Звезда меняет скорость. И эти колебания точно фиксирует искатель.

Астрономы подтвердили свой интерес к звезде Барнарда, до которой всего 6 световых лет.

На ближайшую к нам звезду-одиночку были направленны еще несколько астрономических инструментов — крупные телескопы и спектрографы. Наблюдали за ней около 20 лет. Открытие же состоялось еще в конце прошлого года, о чем сообщало Европейское космическое агентство. На съезде ученые заверили, что не ошиблись.

Звезда Барнарда, приютившая у себя под боком планету, красный карлик. Она маленькая и тусклая. Греет слабо. Планета получает всего 2 процента того тепла, которое Солнце дает Земле, хотя находится в два раза ближе к своему светилу. Год на Barnard's Star b длится 233 земных дня — примерно столько же, как на Меркурии.

Звезда Барнарда - ближайшая к нам одиночная звезда.

Астрономы прикинули: на обнаруженной планете должно быть весьма прохладно - до минус 150 градусов по Цельсию. Как на Европе, спутнике Юпитера. Скорее всего, Barnard's Star b тоже покрыта ледяной коркой. И под ней тоже находится океан жидкой воды — свой, но гораздо более обширный. Он-то и способен поддерживать некую жизнедеятельность, нагреваясь за счет приливных сил и тепла ядра планеты, которое, как полагают исследователи, состоит из железа и никеля. Как у Земли.

Европа считается весьма перспективной для поисков внеземных существ. И Barnard's Star b теперь тоже.

Звезда Барнарда и ее планета примерно в 2 раза старше Солнечной системы. Времени на то, чтобы там завелась хоть какая-нибудь, живность хватало с избытком.

Звезда Барнарда видна в созвездии Змееносца.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Звезду Барнарда открыл американский астроном-любитель Эдвард Барнард в 1916 году. Ее масса — примерно 17 процентов солнечной, светимость в 2300 раз слабее. Видна в созвездии Змееносца.

Звезда Барнарда быстро перемещается - летит в сторону Солнца со скоростью 500000 километров в час. Придет время и она станет самой близкой к нам — ближе, чем звезды системы Центавра. В 11800 году до звезды Барнарда будет 3,8 световых лет.

Не исключено, что Barnard's Star b — не единственная планета у звезды. В конце 1960-х годов некоторые астрономы полагали, что там аж три планеты, размером примерно с Юпитер. Но пока нашлась лишь одна. И гораздо меньше Юпитера.

Планета Barnard's Star b стала второй по близости к нам - из числа обнаруженных за пределами Солнечной системы, разумеется. Самая близкая - недавно открытая Проксима Центавра Б (Proxima Centauri b), которая расположена у Проксимы Центавра — одной из звезд тройной системы Центавра, до которой чуть больше 4 световых лет. О том, чего можно ожидать, добравшись туда, читайте НАСА: похоже, что планета у ближайшей к Солнцу звезды обитаема