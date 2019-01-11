2019-01-11T17:20:54+03:00
Экономика

Крупные банки подняли ставки по ипотеке

Последуют ли за ними другие кредитные организации
Софья РУЧКО
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Рост ставок по ипотеке стал реакцией на поднятие Центробанком ключевой ставки.Рост ставок по ипотеке стал реакцией на поднятие Центробанком ключевой ставки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С понедельника Сбербанк повышает ставки по ипотеке на 1-1,5%.

Для покупки квартиры на вторичном рынке они составят, в среднем, 11,5%, а на приобретение новостроек - 11%. Ставки будут чуть ниже для зарплатных клиентов и тех, кто получает ипотеку он-лайн.

Второй крупный банк - ВТБ - с начала года уже повысил ставки на 0,6%. Теперь самая низкая здесь составляет 10,1%.

Весь прошлый год ипотека дешевела. И люди ее активно получали. Набрали кредитов примерно на 3 трлн руб. Это на 50% больше, чем было в 2017 году.

О том, что кредиты будут дорожать, стало понятно еще в прошлом году - когда Центральный банк поднял ключевую ставку. Обычно вслед за этим коммерческие банки поднимают проценты по вкладам и кредитам.

Тогда же глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его организация выдает кредиты на грани рентабельности, и сказал, что «в текущих условиях все банки вынуждены будут несколько поднять ставки». Это и произошло. Повышение ставок крупными игроками всегда является сигналом для других участников рынка: с высокой вероятностью остальные банки последуют за Сбером и ВТБ и увеличат проценты по ипотеке.

Сейчас самая низкая ставка по кредитам на жилье, по данным портала Сравни.ру, составляет 8,5%.

Нужно учитывать, что дешевую ипотеку банки одобрят далеко не всем. В любой кредитной организации есть разброс ставок. Более лояльны кредиторы к заемщикам с белыми и высокими доходами, хорошей кредитной историй и большим первоначальным взносом.

Остановится ли на этом рост ставок? Вопрос риторический: повысится инфляция, поднимутся и кредитные ставки. Пока же прогнозы по инфляции на 2019 постоянно обновляются - сначала ждали 4%, теперь 5%. Если завтра она разгонится до 7%, то и ипотека тоже подорожает.

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