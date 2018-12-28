2018-12-28T14:20:05+03:00
Телевизор

Эксперт разоблачил ложь Марата Башарова

Актер умело вводит в заблуждение телезрителей [видео]
Ирина ВИКТОРОВА
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Марат Башаров на съемках проекта "Битва экстрасенсов" телеканала ТНТ.Марат Башаров на съемках проекта "Битва экстрасенсов" телеканала ТНТ.
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После того, как Марат Башаров в очередной раз избил жену, у многих возник вопрос: не расторгнут ли с дебоширом выгодные контракты? Уже сейчас известно, что Башаров остается ведущим «Битвы экстрасенсов». Марат Башаров почти десять лет ведет этот телепроект. И если Михаил Пореченков говорил нам, что в «Битве экстрасенсов» все вранье: «Я ведь много знаю, что происходило внутри...» То Башаров выгораживает работодателей, так как этот контракт для него важен, как стабильный источник дохода и возможность появляться на телеэкранах в рейтинговых проектах.

Мы посмотрели финал последнего (19-го) сезона «Битвы экстрасенсов» с Александром Копытько. Наш эксперт - известный специалист-полиграфолог, психолог, соавтор двух учебников для МВД России, Копытько адаптировал методику детекции лжи для гражданских лиц.

Программа Битва экстрасенсов 19 сезон 14 выпуск.

- Ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров держит конверт, в котором лежит бумага с именами победителей. По сюжету шоу он не знает, кто победитель. Так ли это?

- Для Марата Башарова результаты шоу - точно не интрига, на видео он «залипает» на несколько секунд, делая вид, что удивляется, а когда вскрыл конверт, то нормальную человеческую эмоцию выдал всего на секунду-полторы. Все остальное - это актерская игра. Понятно, что это шоу, но у телеведущего не было никакого удивления. На видео есть кадр, где он говорит: «даже я не знаю, что в этом конверте». У экстрасенса, занявшего третье место вылетела ухмылка - это отчетливо видно. С большой долей вероятности я бы сказал, что Марат Башаров лукавит, делая вид, что не знает имена победителей. Для него это явно не интрига, судя по тому, как он скучно удивлялся.

Марат Башаров почти десять лет является ведущим "Битвы экстрасенсов".

Марат Башаров почти десять лет является ведущим "Битвы экстрасенсов".

- Башаров говорит много хвалебных слов в адрес трех финалистов-экстрасенсов. Он действительно так считает и верит в их экстрасенсорные способности?

- С уверенностью могу сказать, что Марат Башаров не считает и не верит в способности участников шоу. Специалист - профи по выявлению лжи сразу заметит большое количество диссоциирующих паттернов, одним словом, поведение, мимика, жесты ведущего об этом говорят. Башаров говорил дежурными фразами, которые надо говорить в данном контексте, данным людям. Он просто отрабатывает свой актерский номер. Обычно, если все идет искренне, от души, то у каждого из нас проявляется некая персонализация по отношению к определенному человеку, в нашем случае такие эмоции должны появиться и у Марата Башарова по отношению к экстрасенсам, но я вижу, что это совсем не так.

Психолог Александр Копытько.

Психолог Александр Копытько.

- Каждый из трех финалистов, прослушав информацию о своем месте (результате) удивляется. Они играют эмоции?

- Я несколько раз пересматривал ролик, особенно эмоции Тимофея, и мне кажется, что это больше походе на правду. А вот как раз финалист, занявший третье место очень сильно удивился. Судя по его эмоциям, у него было ощущение, что он должен занять первое место. Можно предположить, что у него была якобы информация, что из этой тройки он самый главный, на видео заметно, как он стоит обособленно от других финалистов.

- В конце экстрасенсы поздравляют друг друга - это актерская игра или люди искренне радуются друг другу?

- На лице участников видны сильные эмоции расстройства, поздравления очень неискренние, это можно легко отследить по стоп-кадрам.

Актерское мастерство у участников телешоу хромает, &quot;экстрасенсы&quot; переигрывают в выражении своих эмоций.

Актерское мастерство у участников телешоу хромает, "экстрасенсы" переигрывают в выражении своих эмоций.

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