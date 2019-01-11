Мария Порошина родила сына в элитной клинике

Долгожданный сын Марии Порошиной появился на свет в том же роддоме, где его сестры. Актриса и в этот раз рожала в популярном у звезд перинатальном медицинском центре («роды-люкс» здесь стоят от 700 тыс.руб.). Но главное, что и мама, и младенец чувствуют себя хорошо. Параметры новорожденного: вес 3 кг 560 г, а рост 52 см.

Имя мальчику Порошина планирует выбрать через пару дней, когда хоть немного узнает характер ребенка. Мама актрисы считает, что совершенно не обязательно в данном вопросе ориентироваться на святцы. Наталья Красноярская говорит: все необычные имена дочкам Мария придумывала сама, и в этот раз ни с кем советоваться не собирается.

Марию уже поздравили и навсетили мама и дочери. Напомним, что у звезды сериала «Всегда говори всегда» и «Челночницы» четыре дочки: 22-летняя Полина (от актера Гоши Куценко) и 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира (от актера Ильи Древнова).

poroshinamariyamikhaylovna Спасибо Эмилю @emil_dolgatov и Саше @alexander_photography1 за то, что подарили мне и моим детям такие фотографии

В браке с Древновым Порошина прожила 17 лет, а летом по инициативе Марии пара развелась. Но именно 41-летнего Илью Древнова знакомые актрисы называют самым вероятным кандидатом в отцы пятого ребенка Порошиной. Хотя сама Мария и ее мама намекают: сын от иностранца.

Актриса Порошина Мария и Илья Древнов в 2008 году.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

«Из роддома Машу планировал встречать Гоша Куценко. Если бы отцом желанного ребенка был иностранец, то, наверное, он бы прилетел в Москву и встречал любимую женщину с малышом. А тут никакой заботы и финансовой помощи все 9 месяцев беременности Марии не наблюдалось. Она из собственных средств оплатила конракт на ведение беременности и роды. Хотя, конечно, хочется верить, что о малыше будет заботиться любящий отец...» - рассказала нам знакомая актриса пары.

Илья Древнов вряд ли сможет рассчитывать на то, что он вновь войдет в семью Марии Порошиной на правах мужа. У актрисы накопилось к нему много претензий: именно она обеспечивала семью, а он иногда даже устраивал дебоши, да и расширения семьи он не хотел уже три года назад.

Так как Порошина через два месяца возвращается на работу (спектакли, съемки), то в ее семье появится еще одна няня. Сейчас у звезды в доме две помощницы. Также на подстраховке остается мама актрисы.

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Беременная Мария Порошина придумала жениха-иностранца и сама оплатила роддом

Мария Порошина сейчас на девятом месяце беременности: в начале января актриса родит сына. Кто станет отцом пятого ребенка Порошиной? По словам звезды сериалов, ее избранник - иностранец, а мама актрисы обмолвилась: «Знаю, что он испанец...» Однако «КП» выяснила: на самом деле иностранного жениха придумали, чтобы закрыть вопрос с отцом ребенка. Порошина сама обеспечивает детей и оплачивает клинику, где родится ее сын (подробности)