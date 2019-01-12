Бывший директор Элины Быстрицкой призналась в хищении денег с ее счетов

Недавно Интернет-СМИ кинулись перепечатывать друг у друга скандальный сюжет, случившийся в окружении Элины Быстрицкой. В чем суть?

Элине Авраамовне в прошлом году исполнилось 90 лет. В последнее время здоровье стало ее подводить. Никуда не денешься - возраст. Осенью Быстрицкая серьезно заболела – тяжелый бронхит. Именно это обстоятельство якобы подтолкнуло ее младшую сестру Софью Шегельман начать борьбу за наследство, особенно когда ей стало понятно, что у нее есть конкурентка – продюсер Быстрицкой Ксения Рубцова, которая опекала одинокую актрису и помогала ей в быту. Во всех публикациях журналисты ссылались на соседку Быстрицкой некую Марину, которая защищала Ксению и осуждала сестру, мол, приехала в Москву родственница из Израиля (Софья Авраамовна живет там с семьей) и закатила скандал, обозвала Ксению шарлатанкой и даже написала на нее заявление в полицию. Немудрено, что семейные распри только ухудшили здоровье народной артистки.

ИЗ ДОМА ПРОПАЛИ ВЕЩИ

На поиски этой самой «соседки Марины» мы потратили немало времени. Не нашли. Никакая Марина в подъезде Быстрицкой не живет. Сама же Быстрицкая с журналистами не общается. Тогда за разъяснениями мы напрямую обратились к ее сестре - Софье Авраамовне. Не сразу, но все-таки она согласилась публично ответить на сплетни и только после того, как страсти в СМИ стали пылать вовсю.

- Все публикаций на эту тему повторяют один и тот же текст, в котором неправда все, - написала нам в письме Софья Шегельман. – Сразу оговорюсь: я не хочу публичности. Не должна ее хотеть и Ксения, но больше некому было начинать эту возню.

Элина Быстрицкая (слева) с сестрой Софьей. Фото из семейного архива

Никакой ссоры или скандала между мной и сестрой никогда не было и не может быть. Если во мне есть хоть что-нибудь хорошее, то этим я обязана своей сестре, которая всегда была для меня примером и эталоном, и сегодня, когда она оказалась усилиями Ксении в беспомощном состоянии, я и моя семья сделаем все, чтобы защитить ее и скрасить ее старость.

Честно признаюсь, мне крайне неприятно предавать гласности сложившуюся ситуацию, тем более, что еще не закончено следствие, и я не вправе рассказать все. Ксения признала свою вину в хищении крупных денежных сумм со счетов моей сестры. Это отвратительно. Но это не самое отвратительное из того, что я обнаружила по приезде.

Ксения действительно несколько лет была продюсером моей сестры, и мы были уверены в ее добросовестном и дружеском отношении. Уже длительное время моя сестра по состоянию здоровья нетрудоспособна. К человеку, которому 90 (!) лет, и который серьезно болен, Ксения приставила двух своих знакомых женщин. Они неумело и очень бессовестно относились к своим обязанностям сиделок, зато хорошо пользовались всем, что было в доме. Мне же сообщалось, что с сестрой все в порядке, я относилась к сообщениям с полным доверием. Обо всем этом я могла бы еще долго не узнать, но из телефонного разговора с лечащим врачом выяснилось, что сестра нуждается в моей помощи, что за полгода с моего предыдущего приезда она болела тяжелым бронхитом и вообще очень слаба. Я бросилась в Москву, чтобы помочь и, если получится, забрать ее к себе. Сестру я застала в плачевном состоянии, увидела, как непозволительно организован уход.

БЫСТРИЦКАЯ ОТКАЗАЛАСЬ УЕЗЖАТЬ ИЗ РОССИИ

- Я сказала Ксении, что хочу забрать сестру к себе, стала искать ее паспорт, но ни российского, ни загранпаспорта в доме не оказалось, - продолжает Софья Авраамовна. - Через несколько дней российский вернули. Заграничный так и не нашелся, но это уже не так важно: сестра, как и раньше, уезжать из России отказалась, да и такое перемещение ей уже не по силам.

Софья Шегельман с мужем и правнуками. Фото из личного архива

Пока искала паспорт, обнаружила, что очень много вещей из дома пропало. Тогда я решила проверить факты, которые мне сообщали раньше. Обнаружилось, что в 2017 году Ксения, у которой была доверенность на ведение всех дел, выданная сестрой, в несколько приемов сняла со счетов сестры очень крупную сумму… В настоящее время, по словам следователя, ей предъявлено обвинение.

Женщин, которых Ксения привела в дом, я уволила. И можно было бы жить более спокойно, но началась эта травля в прессе. Я удивлена появлением грязных публикации, по-моему, это не в интересах Ксении. Но больше некому их инициировать. Сестра пока не знает, что устроили в прессе, надеюсь и не узнает. У меня одно желание – сделать так, чтобы ее все это не коснулось.

ПОХОЖИЙ СЮЖЕТ

Я знакома с Ксенией Рубцовой. Знаю, что Ксюша действительно опекала народную артистку в последние годы. И не было повода сомневаться в ее честности. Она как директор занималась концертной программой Быстрицкой, которая стала чаще петь на сцене, чем играть в драматических спектаклях. Разумеется, я сразу набрала телефон Ксении.

- Пока ничего не могу комментировать, - сдержанно сказала она. – О том, что рассказывает Софья Авраамовна впервые слышу. Никакой информацией не владею. Скажу лишь, что с Элиной Авраамовной сейчас мы общаемся редко.

После того, как Софья Шегельман разрешила опубликовать ее письмо, меня мучили сомнения. А надо ли?. Любой журналист понимает: каждая новая публикация, пускай даже самая честная и правдивая, вызовет еще больший резонанс. Тем более «структура» сюжета: пожилая одинокая актриса, меркантильные помощники, пропавшие документы и деньги со счетов, заявление в полицию – так напоминает историю Армена Джигарханяна, что кажется, у них один драматург. Но Быстрицкая все-таки не Джигарханян, при всем уважении к Армену Борисовичу. Трепать имя Лели из «Добровольцев» и Аксинья из «Тихого Дона» кощунственно. Быстрицкая - символ героического поколения. Не говоря о множестве наград, званий и титулов, которые актриса честно заслужила.

С другой стороны, ее сестра Софья Авраамовна тоже пожилой человек, моложе Быстрицкой всего на 9 лет. И можно лишь догадываться, какие чувства она испытала, когда читала бесчисленные публикации, где она в роли алчной родственницы приехала делить наследство своей знаменитой сестры. На клевету всегда нужно отвечать.

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