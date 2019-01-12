"Вложите деньги в русскую деревню, и они окупятся стократно!": читатели спорят о репортаже Дмитрия Стешина из глубинки

«Комсомольская правда» опубликовала специальный репортаж о гибели русских деревень. Cрединная, коренная Россия неумолимо вымирает. По данным последних переписей составлен рейтинг областей с опустевшими, мертвыми деревнями - все они относятся к традиционно русским регионам. Спецкор КП съездил в Тверскую область - первую по числу умерших деревень (2234 мертвых тверских поселка) и попытался разобраться: что делать? Как оживить русскую деревню?

Не остались равнодушными и читатели «Комсомолки». Они оставили под статьей на нашем сайте и прислали в редакцию сотни откликов и писем. Вот фрагменты лишь некоторых из них.

ИСХОД ИЗ ГОРОДОВ БУДЕТ НАРАСТАТЬ

С Урала:

Тут, говорят, в РФ сельское хозяйство севернее 55-й параллели (Рязани) убыточно. Оно останется в Краснодарском крае, в Белгородской, Воронежской областях, на Алтае.

Мдаа... Неправда! Целый ряд культур в средней полосе растет лучше. Это лен, рожь, практически все овощи + разнотравье (покосы до 3 раз летом), молоко не такое жирное, как южное, но только из него получают вологодское масло... А это - как белуга среди рыб! И эти продукты намного вкуснее южных. Даже южане это признают! И все эти продукты могут проходить как «эко», а значит хотя бы детям их можно и нужно давать.

Просто Русский:

Я думаю, что вымирание деревень будет продолжаться. Но не все так плохо. Из разбухающих мегаполисов уже сейчас сочится тоненький ручеек переселенцев, осваивающий брошенные села. Думаю, исход из городов будет нарастать. Так что еще не все потеряно.

Проехав по вымершим тверским селам, которые еще обозначены на картах и в навигаторе, наш спецкор обнаружил недавно брошенные дома. А через десяток-другой лет здесь будет шуметь лес? Фото: Юлия СТЕШИНА

ВЛОЖИТЕ ДЕНЬГИ В СРЕДНЮЮ РОССИЮ - ОКУПЯТСЯ СТОКРАТНО!

Виктор:

Российская деревня вымирает последние 150 лет. Ну и что с того? Это тенденция всей цивилизации, даже там, где земля - капитал.

Станислав - Виктору:

150 лет назад - это середина XIX века. В это время шел быстрый рост населения России и прежде всего - сельского. До сих пор в деревнях стоят построенные в то время дома, в том числе каменные. Сохранились здания земских больниц с резными наличниками, железной крышей и бронзовыми ручками дверей! После Отечественной войны деревня тоже быстро восстанавливалась - с 1945 года по 1955-й население выросло на 28 миллионов человек! Русская деревня начала деградировать при Хрущеве, когда у крестьян отобрали личные участки, задавили налогами, а колхозы заставили выкупить старую технику из МТС по завышенным ценам. Новую технику отправили на целину. Вот тогда народ и побежал из деревни. Свою лепту вложил Брежнев, именно при нем Центральная Россия стала «неперспективным Нечерноземьем». Сейчас все нацреспублики, особенно на Северном Кавказе, получают дотации в повышенных размерах. Малую толику этих денег вложите в русскую деревню, и они окупятся стократно!

ТАКИЕ У НАС ЧИНОВНИКИ И ЗАКОНЫ

Татьяна Семенова:

В вымирающей деревне Псковской области, куда занесла меня судьба, я узнала об участке земли, пустующем 20 лет. Загорелась построить домик, завести хозяйство. Деревня раньше большая была, места красивые, и вот отправилась я с заявлением на ведение личного подсобного хозяйства в Госкомитет Псковской области по имущественным отношениям. Заявление приняли 26.02.2016 г., сказали «ждите». Через 3 месяца пришло письмо, что должен проводиться аукцион на земельный участок. Кто-то еще изъявил желание приобрести участок (как мне объяснили, это делают недобросовестные риэлторы - подают заявление и за отступные потом его забирают, а я платить никому не стала). И вот случилось чудо, мне приходит письмо, что назначен аукцион на 23.01.2019 г. Я, конечно, могу понять загруженность комитета, но прошло 3 года! И вот как восстанавливать заброшенные земли, когда у нас такие чиновники и законы?

ЗЕМЛЮ НАДО ПРОСТО РАЗДАВАТЬ

Александр:

Единственный выход, как и говорит Владыка Тихон (Шевкунов), - раздавать землю. Полно желающих, тех же москвичей-дачников. У самого есть дом-дача в Тверской области. Появляются дачники - появляется работа у местных, кто не пьет конечно. Я бы взял несколько гектаров в придачу к своим 40 соткам. Выращивать вряд ли стану что-то, но и не позволю зарасти бурьяном, что тоже неплохо.

Дмитрий:

Одним из возможных решений проблемы могло бы стать создание на малозаселенных территориях России свободных экономических зон с нулевыми налогами и пошлинами. До тех пор, пока население не восстановится. Бизнес всегда тянется туда, где ему выгодно вкладывать деньги и зарабатывать.

Самый главный рецепт:

Сделать сельскому жителю солярку по 3 рубля за литр. И жестко контролировать, чтобы горожане не стали записываться фиктивными селянами. Вплоть до ФСБ! Лично сам завалю город дешевой сельхозпродукцией.

ОСОБОЕ ПИСЬМО

Приезжайте, прокачу на тракторе!

Дмитрий, здравствуйте! Я - Ирина, жительница Оленинского района, который вы посетили и, конечно, были шокированы блаженной тишиной нашего края. Для меня это тоже больной вопрос. Из 14 домов моей родной деревни Кулаковки остался только мой дом, где мы с сыном прописаны до сих пор. Нам удалось сохранить подстанцию, водонапорную башню, но, к сожалению, другие дома были все варварски разграблены... И вот в 2016 году нашелся человек, который построил серьезный дом в деревне и поселил семью. Для меня это была великая радость! Моя родная деревня продолжает жить не только в наших с сыном паспортах! Я полностью согласна с вами по поводу личных хозяйств. С 2010 года я - глава КФХ (крестьянско-фермерского хозяйства). Я на деле знаю, что ферму, хоть и маленькую, можно содержать только в совокупности с быстро отдающим деньги бизнесом. Китайцы молодцы, они все просчитали и облегчили участь крестьян. У нас же - с точностью до наоборот. Человек, который хочет заниматься животноводством и получить от государства грант, не имеет права работать больше нигде. Это великая ошибка и Минсельхоза, и правительства! Вырастить бычка - нужен год как минимум, а кушать он хочет каждый день...

Я сама села за руль трактора и прекрасно его освоила. Научилась пахать, культивировать, сеять, возить рулоны с сеном. Если захотеть, можно жизнь изменить в лучшую сторону даже в таком нищем районе, как наш. Нужны только грамотные начальники! Нельзя, чтобы селом управлял спортсмен или журналист... И нам было бы не стыдно показать своим внукам наш прекрасный родной уголок! Приезжайте, прокачу на тракторе!

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