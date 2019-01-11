2019-01-11T21:45:18+03:00
Звезды

«Президентский номер и неограниченный проход на аттракционы»: Киркоров показал свой роскошный отдых в Диснейлэнде

Зимние каникулы артист проводит в Америке [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Филипп Киркоров на отдыхе в Майями.Филипп Киркоров на отдыхе в Майями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Как всегда, в начале января после новогоднего «чеса» Филипп Киркоров отбывает в Майами, где семь лет назад купил дом к рождению своей дочери Аллы-Виктории. Самое любимое развлечение артиста — аттракционы. Именно поэтому Филипп выкраивает в своих каникулах время, чтобы отправиться в Орландо, в Диснейлэнд.

- Все организовано на самом высоком уровне. От президентских апартаментов до VIP Fast Pass и отличных обедов и ужинов, - написал в своем Инстаграме король российской поп-сцены.

В парках Диснейлэнда, как выяснилось, есть возможность пройти без очереди на некоторые аттракционы. Обычно такая возможность (это бесплатная услуга) есть на три аттракциона. Но при проживании в самых дорогих номерах (люкс) турист получает неограниченный быстрый проход на все аттракционы. Этой возможностью воспользовался и Филипп Киркоров. Президентский люкс в Орландо — удовольствие не из дешевых. Забронировать такой номер стоит не менее 60 тысяч рублей (в сутки).

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Впрочем, артист получает в Диснейлэнде такой заряд радости на год вперед, что не жалеет свои гонорары на заслуженный отпуск.

Киркоров показал свой роскошный отдых в Диснейлэнде.

Напомним: как уже писала «КП», в своем загородном доме Киркоров тоже построил Диснейлэнд.

- Я его построил исключительно для Аллы-Виктории и Мартина, - признался в недавнем интервью «КП» Киркоров. - Очень хотел, чтобы у моего сына и дочери было личное пространство. Они ходят в детский садик с другими детьми, и к ним повышенное внимание. А мне бы хотелось держать их вдали от любопытных. Поэтому я особо их никуда с собой не беру. Пару лет назад привез их на «Новую волну». Думал, они будут ходить со мной на концерты... Но журналисты ослепили моих детей фотовспышками. Единственным походом все и закончилось. Просидели весь фестиваль на даче в Сочи. Утром ходили на пляж, а вечером смотрели папу в прямой трансляции по телевизору. В нашем домашнем Диснейлэнде есть бассейн и детские домики. Алла-Виктория очень любит там рисовать, Мартин собирает конструкторы. Надеюсь, там будут собираться друзья детей - дочка Ани Лорак София (я ее крестный), дочка Жасмин Маргарита. Дети Аллы и Максима. Мне бы хотелось создать атмосферу домашнего тепла и уюта. Да ее и создавать не надо, она уже есть у нас. Мои дети купаются в любви, заботе, добре.

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В пятницу, 4 января, при полном аншлаге случился концерт Филиппа Киркорова в рамках Новогоднего музыкального фестиваля в Абу-Даби. Артист прилетел за день до своего выступления, и свободное время по традиции провёл с пользой. Филипп Киркоров знает толк в удовольствиях. Поэтому, прилетев в ОАЭ, он устроил себе особенную культурную программу (подробности).

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