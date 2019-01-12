Никогда не поздно: Порошина, Кудрявцева, Дапкунайте и другие звезды, ставшие мамами после 45 лет

Возрастные границы материнства сдвигаются: все больше женщин сегодня рожают после 40, а то и 45 лет. Благо, современная медицина ушла далеко вперед и помогает им благополучно выносить и родить желанного малыша. Недавно стала мамой 45-летняя актриса Мария Порошина: у звезды отечественных сериалов появился пятый ребенок. Мы вспомнили, кто еще из знаменитостей решился родить в возрасте «ягодка опять».

МАРИЯ ПОРОШИНА

Родила в 45 лет

Мария Порошина с дочками Серафимой и Аграфеной.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Пятый ребенок актрисы появился на свет 11 января в элитном московском роддоме, где любят рожать многие знаменитости. Кто отец малыша, неизвестно: молва приписывает отцовство бывшему мужу Марии Илье Древнову, с которым она развелась еще в августе прошлого года. Сама актриса рассказывала, что ее новый избранник, от которого она беременна, – иностранец, живет за границей. Однако окружение Порошиной уверяет, что рядом с ней сейчас нет мужчины. А жениха-иностранца она придумала, чтобы огородить себя от излишнего внимания. С Ильей Древновым актриса прожила вместе 17 лет. У пары родились три дочки: 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира. Еще одну дочь, 22-летнюю Полину, Мария родила в гражданском браке с актером Гошей Куценко. Именно Куценко заботился о Порошиной во время беременности, и помогает ей сейчас, после родов. Уже через два месяца актриса планирует вернуться на сцену и съемочную площадку. Младших детей звезды воспитывают сразу две няни, которые, видимо, будут присматривать и за новорожденным сынишкой Марии.

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА

Родила в 45 лет

Лера Кудрявцева давно мечтала родить ребенка молодому мужу, хоккеисту Игорю Макарову.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Дочка Маша стала для телеведущей по-настоящему долгожданной: Лера не раз признавалась, что хочет родить ребенка молодому мужу, хоккеисту Игорю Макарову. Это случилось, когда Кудрявцевой исполнилось 45 лет. Свою беременность Лера держала в секрете, и об ее «интересном положении» стало известно на последних месяцах, когда скрывать увеличившийся животик уже было невозможно. «Смиритесь, я родила сама», - отмела она в Инстаграме все подозрения в суррогатном материнстве. Едва выписавшись из роддома, телеведущая в рекордные сроки вернула стройную фигуру и через две недели после родов снималась в очередном телешоу. К слову, Лера практически одновременно стала и мамой, и бабушкой: у старшего сына телезвезды Жана родился сын.

ИРИНА МЛОДИК

Родила в 56 лет

Эммануил Виторган и Ирина Млодик воспитывают дочку Этель.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Новость о том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка, грянула в марте прошлого года как гром среди ясного неба. Никто не ожидал, что супруга Эммануила Гедеоновича Ирина Млодик родит своего первого ребенка в 56 лет. Многие подозревали, что дело все-таки не обошлось без суррогатной мамы. Но жена звезды экрана этот факт никогда не подтверждала.

- Мы с Эммочкой давно мечтали о ребенке, - рассказывала Ирина в одном из интервью. - Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем. Пришлось подождать почти 20 лет, чтобы решить их.

Счастливый отец малышки Этель признается, что теперь мечтает еще и о сыне. Кстати, недавно Эммануилу Виторгану исполнилось 79 лет. Так что если мечта о сыне воплотится в жизнь, наследник станет подарком артисту на 80-летие.

ИЛЗЕ ЛИЕПА

Родила в 46 лет

Илзе Лиепа родила дочку Надю в 46 лет.Фото: Иван ВИСЛОВ

Наследница знаменитой балетной династии не скрывает, что долгие годы пыталась забеременеть, но у нее не получалось. Дочку Надежду она родила только в 46 лет. Рождение малышки не спасло брак балерины: с отцом Нади, бизнесменом Владиславом Паулюсом, Илзе прожила только три года после ее появления на свет.

ИНГЕБОРГА ДАПКУНАЙТЕ

Родила в 54 года

Ингеборга Дапкунайте скрывала рождение сына Алекса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН и кадр Первого канала.

Отцом единственного сына звезды стал бизнесмен и ресторатор Дмитрий Ямпольский. Ингеборга всегда тщательно оберегала свою личную жизнь от внимания публики, и факт появления на свет ее первенца стал для поклонников настоящим сюрпризом. До рождения Алекса Дапкунайте много работала — у нее был очень плотный график. Поэтому неудивительно, что в Интернете тут же появилась версия о суррогатной маме. «Все, что говорят обо мне, неправда», - сообщила актриса в документальном фильме, снятом в январе 2018 года к ее 55-летию. А вот то, что вскоре после рождения сына Ингеборга развелась с Дмитрием Ямпольским, - правда.

МОНИКА БЕЛУЧЧИ

Родила в 45 лет

Моника Белуччи с дочкой Леони.Фото: EAST NEWS

В 39 лет Моника родила от своего мужа, французского актера Венсана Касселя старшую дочь Деву. А в 45 у нее появилась вторая дочь — Леони. Актриса признается, что ее вторая беременность случилась неожиданно, но, тем не менее, она была очень рада ребенку. При этом прекрасная итальянка подчеркивает, что не призывает женщин рожать после сорока пяти. Ведь риск, что на свет появится не совсем здоровый ребенок, в этом возрасте все-таки есть.

БРИДЖЕТ НИЛЬСЕН

Родила в 54 года

Бывшая жена Сильвестра Сталлоне родила дочку Фриду в 54 года. Фото: Инстаграм.

Экс-супруга Сильвестра Сталлоне и звезда фильма «Рыжая Соня» родила дочку в июне 2018 года. Бриджет тихонько наслаждалась беременностью до тех пор, пока не выложила в Инстаграм пару фотографий с большим животом. Что тут началось! Ведь будущей маме на тот момент было 54 года. Судя по тому, что малышка появилась на свет с весом 2,5 кг, роды начались чуть раньше срока.

Бриджит замужем за 39-летним итальянским телепродюсером Маттиа Десси – пара сыграла свадьбу в 2006 году. У актрисы есть еще четверо сыновей от предыдущих отношений - 34-летний Джулиан, 28-летний Киллиан, 25-летний Дуглас и 23-летний Рауль. Для Маттиа малышка Фрида - первый ребенок.

ХОЛЛИ БЕРРИ

Родила в 47 лет

Холли Берри с сыном Матео.Фото: EAST NEWS

51-летняя актриса - мама двоих детей. Дочку Налу Холли родила девять лет назад от канадского манекенщика Габриэля Обри. Второй ребенок – сын Матео - появился на свет четыре года назад в браке с французским актером Оливье Мартинесом. В одном из интервью Холли признавалась, что Матео был незапланированным ребенком — она случайно забеременела в 46 лет.

- У меня началась менопауза, так что я была в шоке, когда узнала о том, что беременна. Я и представить не могла, что когда-то забеременею вновь, но теперь я точно кое-чему научилась: никогда не говори никогда! - рассказывала звезда.

ДЖАНЕТ ДЖЕКСОН

Родила в 50 лет

Джанет родила первенца в 50 лет и почти сразу сбежала от мужа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сестра поп-короля Майкла Джексона впервые стала мамой в 50 лет: 3 января 2017 года певица родила сына. Поклонники и пресса от души поздравляли звезду и ее мужа – катарского миллиардера Виссама Аль-Мана. Ради супруга Джанет приняла ислам и носила одежду, предписанную шариатом. Но брак не задался: уже через три месяца после рождения наследника певица и бизнесмен расстались. Джанет чуть ли не тайком сбежала из Лондона, где они жили, так как опасалась, что Виссам может отнять у нее ребенка. Миллиардера совершенно не устроил тот факт, что артистка собиралась получить полную опеку над ребенком. Позже, общаясь с прессой, Джанет намекнула, что муж избивал ее.

Певица тайно вышла замуж за бизнесмена из Катара в 2013 году. Пару совершенно не смутила большая разница в возрасте – жених был на 9 лет моложе невесты. До свадьбы они встречались два года.

СЬЮЗАН САРАНДОН

Родила в 45 лет

Сьюзан Сарандон - мама двоих детей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В браке с актером Тимом Роббинсом у звезды «Иствикских ведьм» появились двое сыновей. Младшего, Майкла, она родила уже в 45 лет (это случилось в 1992 году). Сарандон и Роббинс расстались в 2009 году после 22 лет совместной жизни.

КЕЛЛИ ПРЕСТОН

Родила в 48 лет

Джон Траволта и Келли Престон пережили смерть сына. Рождение Бенджамена помогло им забыть о горе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восемь лет назад голливудские звезды Джон Траволта и Келли Престон стали родителями: у пары родился сын Бенджамен. Его появление на свет можно считать настоящим чудом, ведь Келли тогда было 48 лет. Рождение Бенджамена помогло супругам справиться с горем: в 2009-м, за два года до этого, умер их старший сын Джетт.

- Джетт был аутистом. У него случались припадки, - рассказала тогда Келли. - Еще когда он был совсем маленьким, у него наблюдался синдром Кавасаки. Это огромная беда для нас. Мы всегда будем оплакивать нашего мальчика.

ДЖИНА ДЭВИС

Родила в 46 и в 48 лет

Джина Дэвис родила троих детей уже после 45 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда «Тельмы и Луизы» выходила замуж четыре раза. Ее последним мужем стал пластический хирург Резоей Джаррахи, свадьбу они сыграли в 2001 году, когда актрисе было 45 лет. А через год, в 46, Джина родила своего первого ребенка - дочь Ализэ. Спустя два года на свет появились мальчики-близнецы Киан Уильям и Каис Стивен. В мае прошлого года, после 17 лет брака Джаррахи подал на развод с Джиной. В качестве причины расставания супруг указал «непримиримые разногласия».