Врачи одного из ведущих мировых медцентров назвали 7 тревожных признаков, которые могут сигналить о раке

Прежде всего, чтобы не сеять панику, врачи предупреждают: такие симптомы могут встречаться при многих других болезнях, кроме рака. Но чтобы исключить риск онкологии либо как можно скорее начать лечение (это многократно повышает шансы на спасение при раке), нельзя тянуть время. Нужно обратиться к врачу, сдать анализы и пройти необходимые обследования. Как и в какие сроки это делается в нашей стране — см. далее.

СПРАВКА «КП»

Кливлендская клиника, врачи которой выступили с предупреждением о 7 тревожных признаках рака - один из ведущих мировых медицинских центров (находится в городе Кливленд, штат Огайо, США). Ее пациентами были экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, принц Чарльз, короли Иордании и Саудовской Аравии, знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри, певица Лайза Минелли. Исследователи этой клиники открыли «гормон счастья», здесь впервые в истории человечества было проведено важнейшее исследование сосудов сердца - коронарная ангиография, прошло первое в мире аортокоронарное шунтирование, первая удачная операция по пересадке гортани и первая в США операция по пересадке лица. Врачи и ученые Кливлендской клиники регулярно выступают с обращениями к пациентам для стимулирования профилактики и ранней диагностики опасных заболеваний.

Семь тревожных признаков, которые могут сигналить о раке

1. Изменения в работе кишечника или мочевого пузыря.

В том числе: частые позывы сходить в туалет либо, наоборот, запоры, стул реже трех раз в неделю.

2. Незаживающая рана.

Известно, что чем старше становится человек, тем медленнее происходит регенерация, включая заживление ран. Но если вы замечаете, что повреждение не проходит слишком долго - более трех недель, это повод поскорее обратиться к врачу.

3. Необычное кровотечение или выделения.

Это могут быть кровотечения между менструациями у женщин (возможный симптом рака шейки матки), выделения из сосков (подозрения на рак молочной железы), кровь в содержимом кишечника (подозрение на колоректальный рак), а также другие выделения, с которыми вы не сталкивались прежде.

4. Утолщение (припухлость) либо комок (узел) в районе груди или другой части тела.

5. Нарушения пищеварения или трудности при глотании.

6. Новые родинки или изменения старых (потемнение, деформация, рост).

7. Долго не проходящий кашель, хрипота, а также осиплость, одышка.

Если эти симптомы длятся больше трех недель, то могут быть признаками рака легкого.

БУДЬ В КУРСЕ

Куда обращаться

По российским стандартам все начинается, как правило, с визита к терапевту в поликлинике по месту жительства. Сейчас таким врачам дано указание проявлять усиленную онконастороженность. То есть при малейших подозрениях на рак назначать необходимые анализы и выдавать направление к онкологу. Дальше все должно происходить в сроки, указанные в Приказе Минздрава РФ от 15.11.2012 № 915н.

Сроки оказания медпомощи.

Важно: если вас динамят, затягивают сроки, не проявляют должного внимания к тревожным симптомам, сразу же звоните своему страховому представителю — специалисту страховой медицинской компании, выдавшей вам полис ОМС. С 2019 года усилены полномочия таких специалистов по помощи пациентам при обследованиях и лечении рака в рамках ОМС.

В частности, с 1 января 2019 года введено информационное сопровождение граждан с впервые поставленным онкодиагнозом. Страховые представители 3 уровня (это наиболее квалифицированные эксперты медицинских страховых компаний в системе ОМС. - Авт.) в масштабах всей страны будут отслеживать уровень доступности и качества медпомощи для таких больных. В случае, если пациент «потерялся», то есть не обратился за медицинской помощью вовремя, страховой представитель свяжется с ним по телефону, мессенджеру или электронной почте. Напомнит о необходимости посетить врача, уточнит причину неявки, при необходимости свяжется с медицинской организацией.

Также вводится информационное сопровождение и экспертный контроль медпомощи онкопациентам, получающими химиотерапию. Те же страховые представители 3 уровня будут отслеживать соблюдение этапности (интервалов между курсами) и соответствие схем лечения клиническим рекомендациям Минздрава. Если объем помощи или предельные сроки между курсами химиотерапии нарушены (не совпадают с рекомендациями по данному заболеванию), то случай будет передаваться на экспертизу.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

6 доказанных способов снизить риск рака

Международные эксперты отмечают: с учетом роста продолжительности жизни людей каждый второй человек будет иметь шанс когда-нибудь столкнуться с тем или иным онкологическим заболеванием. При этом в среднем 4 из 10 случаев рака можно предотвратить, изменив свой образ жизни, считают специалисты. Для этого нужно соблюдать такие правила:

1) Отказаться от курения.

2) Поддерживать здоровый вес тела.

Напомним, он определяется по индексу массы тела (ИМТ).

Чтобы посчитать ИМТ, берем свой рост в метрах, возводим в квадрат, а потом массу тела в кг делим на полученную цифру. Если получится 30 и выше — пора худеть.

3) Не злоупотреблять алкоголем.

По последним данным относительно безопасными считаются до 14 порций алкоголя в неделю для мужчин, а женщинам желательно пить в полтора — два раза меньше, до 8 порций. Сколько это будет, если переводить в разные виды спиртных напитков, читайте в разделе «Здоровье» на сайте «КП».

4) Умеренно загорать, избегая солнца в период с 12 до 16 часов дня.

5) Вести физически активную жизнь, не пренебрегать физнагрузками.

6) Придерживаться правил здорового питания.

В том числе — налегать на свежие овощи, фрукты, почаще есть рыбу, использовать оливковое и другие растительные масла, сокращать количество красного мяса (в идеале — до 250 граммов в неделю), стараться исключить из питания мясные полуфабрикаты.

КСТАТИ

В России заработал сайт главного онколога Минздрава РФ академика Андрея Каприна

- На сайте есть форум, где будут дежурить я и мои помощники, врачи-онкологи, - рассказал главный онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн. - Любой человек может задать свои вопросы по профилактике, диагностике, лечению рака в России. На самые экстренные вопросы будем стараться отвечать немедленно, и в целом планируем, что люди смогут получать необходимую им информацию максимально оперативно.

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