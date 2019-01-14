Андреева пришла в бешенство из-за ошибки Первого канала в прямом эфире

Телеведущая Екатерина Андреева вот уже 20 лет является лицом главного кананала страны и любимицей миллионов зрителей. Правда, в кулуарах Первого канала многие Андрееву не жалуют и даже не здороваются, считая ее высокомерной, заносчивой и вредной.

Вот и телеведущий Сергей Бабаев не избежал конфликта с коллегой. Оказывается, Андреева с ним не здоровалась полгода. А все из-за того, что Бабаев перепутал имя ведущей программы "Время".

"Из-за того, что Жанной назвал. Суть в том, что включался с Поклонной горы, а связь с Останкино оказалась плохой. И я не понял, кто ведет программу, - Андреева или Агалакова. Катя в тот момент находилась с ней в контрах. Считала, что Жанна хочет ее подсидеть", - рассказал журналист.

По его словам, узнать, кто же сидит в студии, у него не получилось: сигнал то пропадал, то восстанавливался. "Сквозь шипение мне показалось, что это Жанна. Я говорю: «Ну, пока все. Жанна?».Такая гробовая замогильная тишина. И потом: «Я Катя, а не Жанна». И это в прямой эфир программы «Время» на Дальний Восток", - цитирует Бабаева Sports.ru.

С этого времени между телеведущими пробежала черная кошка. "Контры начались и со мной. Что сделать, в самое больное место уколол. Мог назвать Кириллом Клейменовым, Усамой бен Ладеном, но только не Жанной", - заключил ведущий программы "Доброе утро".

ekaterinaandreeva_official Андреева то путешествует по испанской Каталонии, то обедает на берегу Фушльзе, то любуется древностями черногорского курорта

Напомним, Екатерина Андреева работает в качестве ведущей информационной программы "Время" с начала 1997 года. За это время на Первый канал, как говорят в кулуарах, пришел не один мешок писем с просьбой убрать ее из эфира. Учителей русского языка удивляло незнание ведущей орфоэпии и интонирования. А коллеги-телевизионщики смеялись над манерой Кати раскачиваться в кадре, за что называли ее "бегущей по волнам".

Добавим, что не только фонетические ошибки раздражали россиян, многие упрекали теледиву в лицемерии. Мол, утром Андреева рассказывает в личном микроблоге, как проводит свободное время на фешенебельных зарубежных курортах, а вечером, уже в программе "Время", льет елей, что нет ничего лучше отдыха в Севастополе. Из-за бросающегося в глаза несоответствия даже разгорелся крупный скандал в Сети.