2019-01-14T14:35:37+03:00
Звезды

Шварценеггер выходит замуж

39-летний Крис Пратт не стал тянуть с предложением руки и сердца
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дочка Арнольда Шварценеггера Кэтрин выходит замуж за актера Криса Пратта.Дочка Арнольда Шварценеггера Кэтрин выходит замуж за актера Криса Пратта.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Голливудский актер Крис Пратт, известный по ролям в фильмах Marvel, расстается с холостятской жизнью. Знаменитость выложила романтическое фото.

Избранницей звезды "Мстителей" стала 28-летняя дочь Арнольда Шварценеггера. Кэтрин Шварценеггер продемонстрировала поклонникам помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом.

prattprattprattprattprattpratt
Шварценеггер выходит замуж за Пратта
1229661 отметок «Нравится»21009 комментариевInstagram

"Дорогая Кэтрин, как я счастлив, что ты сказала «да»! Я в восторге, что женюсь на тебе", - поделился эмоциями актер в своем Instagram, нежно обращаясь к возлюбленной. Поклонники наперебой стали поздравлять пару со скорым бракосочетанием.

katherineschwarzeneggerkatherineschwarzenegger
Кэтрин Шварценеггер буквально светится от счастья
11481 отметок «Нравится»205 комментариевInstagram

Кэтрин Шварценеггер в качестве писателя издала несколько детских книг. О романе Пратта с дочерью легендарного культуриста, актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера стало известно в 2018 году. Один из таблоидов опубликовал совместное фото Криса и Кэтрин на вечеринке.

Влюбленные перестали скрывать свои отношения и везде появлялись вместе. Крис познакомил новую избранницу со своей бывшей женой Анной Фэрис и шестилетним сыном Джеком. "Он бы не стал знакомить Джека с Кэтрин, если бы не был настроен в ее отношении всерьез. Вероятно, пара очень счастлива вместе", - сообщали тогда в окружении пары.

Пратт расстался с комедийной актрисой Анной Фэрис летом 2017 года. Бывшие супруги остались хорошими друзьями. Они даже вместе проводят время.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Супруга Карлоса Гона пожаловалась на условия его содержания в японской тюрьме
Медведев заявил, что правительство внимательно отслеживает ситуацию с ценами на бензин
Медведев потребовал проанализировать нормы о газоснабжении домов
В ЦБ рассказали о предстоящем изменении финансового рынка
ВЦИОМ: Расходы россиян на главный праздник года сократились
Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст не поддержали законопроекты о фейковых новостях и запрете оскорбления власти в сети
Задержали мужчину, «заминировавшего» московские аэропорты
В МИД Турции заявили, что не боятся угроз США о введении санкций
В Америке хотят снять продолжение «Социальной сети»
В центре Москвы упала строительная люлька: погиб один рабочий
Умер Михаил Городецкий - выдающийся ученый и профессор МГУ
Путин может посетить Японию в июне 2019 года
Никол Пашинян вступил в должность премьер-министра Армении
В среднем иностранные туристы оставляют в российских магазинах по 100 тысяч рублей
Суд Херсона отклонил апелляцию на продление ареста Вышинского
В Индонезии обнаружен речевой самописец разбившегося лайнера Lion Air
Россия и Япония начали переговоры по мирному договору
В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения жилого дома в Шахтах
Ученые нашли вещество, предотвращающие появление метастазов