Голливудский актер Крис Пратт, известный по ролям в фильмах Marvel, расстается с холостятской жизнью. Знаменитость выложила романтическое фото.

Избранницей звезды "Мстителей" стала 28-летняя дочь Арнольда Шварценеггера. Кэтрин Шварценеггер продемонстрировала поклонникам помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом.

prattprattpratt Шварценеггер выходит замуж за Пратта

"Дорогая Кэтрин, как я счастлив, что ты сказала «да»! Я в восторге, что женюсь на тебе", - поделился эмоциями актер в своем Instagram, нежно обращаясь к возлюбленной. Поклонники наперебой стали поздравлять пару со скорым бракосочетанием.

katherineschwarzenegger Кэтрин Шварценеггер буквально светится от счастья

Кэтрин Шварценеггер в качестве писателя издала несколько детских книг. О романе Пратта с дочерью легендарного культуриста, актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера стало известно в 2018 году. Один из таблоидов опубликовал совместное фото Криса и Кэтрин на вечеринке.

Влюбленные перестали скрывать свои отношения и везде появлялись вместе. Крис познакомил новую избранницу со своей бывшей женой Анной Фэрис и шестилетним сыном Джеком. "Он бы не стал знакомить Джека с Кэтрин, если бы не был настроен в ее отношении всерьез. Вероятно, пара очень счастлива вместе", - сообщали тогда в окружении пары.

Пратт расстался с комедийной актрисой Анной Фэрис летом 2017 года. Бывшие супруги остались хорошими друзьями. Они даже вместе проводят время.