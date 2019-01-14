Александр Кокорин пожаловался на обострение старой травмы в СИЗО

Чуть меньше месяца остается до окончания срока ареста футболистов Кокорина и Мамаева. Напомним, друзей обвиняют причинении легкого вреда здоровью главы департамента Минпромторга Дениса Пака и главы ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. На свободе они могут оказаться 8 февраля. А пока строгий распорядок дня и жизнь по законам СИЗО «Бутырка». Похоже, что к ним спортсмены уже привыкли. По крайней мере жаловаться на жесткие кровати и пресную еду перестали.

На днях в следственном изоляторе побывали волонтеры Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Шли вовсе не к звездным арестантам, а проверить условия содержания в СИЗО в целом. Александра Кокорина общественники застали в спортзале. Футболист играл в настольный теннис с одним из заключенных.

- На условия не жалуюсь, все приемлемо. Но из-за отсутствия возможности регулярно тренироваться у меня обострилась старая травма. Колено ноет и болит. Обращался к местным врачам, но они ничем мне помочь не могут, - пожаловался футболист.

По словам Александра, чтобы вернуться на футбольное поле ему понадобится курс интенсивных тренировок и помощь спортивных врачей. На это уйдет не менее месяца.

- Мы поинтересовались будут ли он принимать участие в благотворительном футбольном матче, проведение которого планировалось в январе. Точного ответа он не смог дать, сославшись на контракт с «Зенитом», по условиям которого самостоятельно решения об играх принимать не может, - рассказала «КП» заместитель руководителя ОНК Светлана Метегина.

Волонтеры поздравили футболиста с прошедшими праздниками и расспросили, как он отметил Новый год в следственном изоляторе.

- Смотрел выступление президента по телевизору, вот и весь праздник, - рассказал Александр.

Точно так же новогоднюю ночь провел футболист Павел Мамаев. Пообщаться с ним в этот раз члены ОНК не смогли.

- Во время нашего визита он принимал участие в следственных действиях, - рассказала Светлана.

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