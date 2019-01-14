Американских военных в Сирии может заменить скандальная частная военная компания Blackwater

Январский выпуск популярнейшего в США журнала об оружии Recoil привлек к себе особое внимание читателей. Одна из страниц номера была посвящена самой крупной американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater, которая, как известно, несколько раз переименовывалась и сейчас называется Academi. Так вот, в послании от ЧВК на черном фоне красуется всего одна фраза: «Мы идем». А внизу изображен логотип Blackwater в виде медвежьей лапы и, собственно, само название охранного предприятия.

ЭТО ЧТО, ВОЗВРАЩЕНИЕ?

Некоторые эксперты усмотрели в рекламе своеобразный намек на возрождение Blackwater. Так, издание Military Times сразу напомнило о выводе американских войск из Сирии и Афганистана. То есть регулярные войска уйдут, а их место займут наемники - такой сценарий уже отрабатывался в том же Афганистане.

«Если Blackwater вернется, это будет возвращение ЧВК, запрещенной в Ираке, но затем переименованной и, по сути, никогда не уходившей из региона», - пишет Military Times. «Объявление Blackwater в журнале Recoil похоже на возрождение организации. Но пока не ясно, в какой форме».

ЕЩЕ ВЕРСИЯ

По мнению портала Military.com, загадочное послание Blackwater на страницах Recoil может быть просто «хитроумной рекламной уловкой» для привлечения внимания к Blackwater Ammunition - компании по производству боеприпасов, созданной основателем ЧВК Blackwater Эриком Принсом и итальянским дизайнером оружия Николой Бандини. Кроме того, в Military.com демонстрируют другую рекламу Blackwater, выполненную в аналогичном стиле. Только теперь на черном фоне изображена пуля, поверх которой белыми буквами написано: «Back in black». А внизу возле узнаваемого логотипа с медвежьей лапой напечатана ссылка на сайт Blackwater Ammunition.

Никола Бандини рассказал журналистам, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть смысла всех этих «афиш». Однако, по словам итальянца, его напарник Эрик Принс действительно готовится к важному мероприятию - крупнейшей в мире выставке оружия SHOT Show, которая начнётся 22 января. Там он расскажет о своих планах на ближайшее будущее.

- Причем эти планы касаются не только боеприпасов Blackwater, - уточнил Бандини. - Это нечто более масштабное.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: РЕЧЬ ИДЕТ О БИЗНЕСЕ

- Если у господина Принса есть план возродить свое ЧВК в Сирии - я бы ему этого делать не советовал, - рассказал «КП» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. - Если наемники из Blackwater высадятся в курдских анклавах, турецкий спецназ и авиация будут их «мочить». Все-таки это наемники, а не военнослужащие США. И поверьте, профессиональная турецкая армия, закаленная в боях, справится с этой задачей.

Так что Эрик Принс, скорее всего, просто пиарит свой бизнес. Потому что есть спрос - войн много. Вряд ли он снова намерен участвовать в военных кампаниях. А вот продавать оружие и боеприпасы - вполне.

ПЫТКИ И МАССОВЫЕ УБИЙСТВА: ЧЕМ ИЗВЕСТНА ЧВК BLACKWATER

Наемники, долгое время воевавшие в Ираке, не раз становились причиной международных скандалов. Так, в 2007 году они открыли беспорядочную стрельбу на площади Насур в Багдаде. Тогда было застрелено 17 местных жителей. Еще 18 человек получили ранения. Годом ранее пьяный сотрудник ЧВК расстрелял телохранителя вице-президента Ирака, всадив в него три пули из пистолета. А в мае 2005-го стало известно об убийстве сотрудником Blackwater отца одной иракской семьи и ранении его супруги и малолетней дочери.

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