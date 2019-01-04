Помпео объявил о начале вывода войск США из Сирии

4 Янв. 2019 2019-01-04T03:38:56+03:00

Однако когда американские военные окончательно покинут сирийскую землю, госсекретарь предпочел сохранить в секрете

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Военнослужащие Соединенных Штатов уже начали выход из Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Newsmax.

«Наши войска выходят», - сказал он.

Однако когда американские военные окончательно покинут сирийскую землю, глава госдепартамента предпочел сохранить в секрете. «Военная тайна», дескать, враги ничего не должны знать.

«Я не могу предоставить информации о сроках. Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда мы уйдем (из Сирии)», - подчеркнул Майк Помпео.

Он добавил, что президент США остаётся приверженным идее «обеспечения стабильности на всём Ближнем Востоке», и Вашингтон приложит «максимум усилий», чтобы решить эту задачу.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 19 декабря Дональд Трамп объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. Сообщалось, что на это потребуется примерно два - три месяца.

К слову, в России усомнились в том, что Штаты действительно вывезут своих солдат из страны, но отметили, что если так и будет, то это «шаг в правильном направлении».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.