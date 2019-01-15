2019-01-15T12:51:16+03:00
Спорт

Гимнастка прыгнула на шпагат с двухметровой высоты

Спортсменка продемонстрировала чудеса гибкости и пластики [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Видео выступления Кейтелин Охаши на студенческом турнире набрало сотни тысяч просмотров.Видео выступления Кейтелин Охаши на студенческом турнире набрало сотни тысяч просмотров.Фото: YouTube
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Жительница США Кейтелин Охаши сломала стереотипы о спортивной гимнастике. Девушка чередовала акробатические элементы с танцевальной пластикой под музыку разных исполнителей, в том числе и Майкла Джексона.

Ранее ни один гимнаст не демонстрировал ничего подобного. Выступление спортсменки вызвало восторг публики.

Кейтелин Охаши сломала стереотипы о спортивной гимнастике.Katelyn Ohashi - 10.0 on Floor Exercise (1-12-19)

За свой номер спортсменка получила высший балл. А видео нестандартного выступления Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge набрало сотни тысяч просмотров.

Особый шквал эмоций у пользователи соцсетей вызвал прыжок гимнастки на шпагат с двухметровой высоты. После приземления спортсменка, как на пружине, выпрыгнула в гимнастическую стойку. На лице девушки при этом не дрогнул ни один мускул.

Зрители шутят, что шпагат в исполнении девушки принес им физическую боль. "В это невозможно повторить!", "Удивительно!", "Это колдовство!», - на перебой восхищаются зрители.

Гимнастка тем временем готовится к следующим выступлениям. Кейтелин Охаши была членом юношеской сборной США по спортивной гимнастике. Является обладателем Кубка Америки 2013 года.

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