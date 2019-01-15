2019-01-15T12:52:32+03:00
Звезды

Максим Галкин показал трогательное видео с Аллой Пугачевой и сыном

На шоу «Сегодня вечером» юморист включил семейное видео
Алина ЧЕРНОВА
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Максим Галкин и Алла Пугачева.Максим Галкин и Алла Пугачева.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Последний выпуск программы «Сегодня вечером» был посвящён маэстро Игорю Николаеву, которому 17 января исполнится 59 лет.

Как известно, Игорь Николаев - близкий друг семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Он написал для Пугачевой много хитов («Айсберг», «Две звезды», «Паромщик», «Балет», «Надо же», «Сто друзей», «Прости, поверь», «Найти меня» и многие другие). Может, кстати, написал бы и больше, если бы Пугачева не отказалась от «Странника» и «Императрицы», которые впоследствии сделали звездой Ирину Аллегрову. Плюс ко всему Николаев является крёстным отцом 5-летней Елизаветы Галкиной.

Максим Галкин показал семейное видео, где его дети поздравляют с днём рождения младшую дочку Николаева Веронику.

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Максим Галкин показал трогательное видео с женой и сыном
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На видео попали трогательные моменты, как Алла Пугачева играет со своим 5-летним сыном Гарри. Видно, что мальчик очень привязан к маме. Малыш в шутку пытается укусить Аллу Борисовну за щеку, но та успевает отстраниться от маленького хулигана.

Напомним: после ухода со сцены Алла Пугачева сосредоточилась на воспитании детей.

Приглядывать за Лизой и Гарри певице помогают две няни, которые проживают вместе со звёздной семьей в замке в деревне Грязь.

- Нянь выбирала Алла, - делился с «КП» Максим Галкин.-Алла задействовала своих подруг, знакомых. Хорошую няню нам помогла найти жена моего брата и певица Ирсон Кудикова.

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Казалось бы, только вчера счастливый Максим Галкин рассказывал журналистам, какое счастье ему подарила Алла Пугачева, позволив стать отцом. И вот уже двойняшки звездной пары Гарри и Лиза, рожденные суррогатной матерью благодаря замороженным когда-то Пугачевой клеткам, готовятся отметить первый юбилей: 18 сентября им исполняется 5 лет (подробности)

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