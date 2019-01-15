2019-01-15T14:17:59+03:00
Наука

На Луне готовятся собирать первый урожай хлопка, картофеля и рапса

Китайцы опубликовали видео уникального биологического эксперимента на спутнике Земли
Ярослав КОРОБАТОВ
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Межпланетный космический аппарат «Чанъэ-4» на поверхности Луны.Межпланетный космический аппарат «Чанъэ-4» на поверхности Луны.Фото: REUTERS
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Товарищи из Поднебесной успешно приступили к первым практическим шагам по колонизации Луны. 3 января этого года на лунной поверхности впервые в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны совершил межпланетный космический аппарат «Чанъэ-4». Он доставил не только очередной китайский луноход «Юйту-2», но и герметический контейнер с семенами и живыми организмами для проведения уникального эксперимента по созданию замкнутой биосферы за пределами Земли.

Китайцы намерены культивировать на Луне 6 биологических видов: хлопок, рапс, картофель, дрожжевые грибки, личинки плодовой мухи (дрозофилы) и цветы резуховидки. Кстати, резуховидку можно считать ветераном космоса. Именно это растение вошло в историю, как первый цветок выращенный на орбите. В роли космических садовников в 1982 году выступил экипаж советской станции «Салют-7». Но сейчас задача гораздо сложнее, потому что за лунным «огородом» ухаживают уже не живые люди, а автоматика.

Опубликовано видео первого биологического эксперимента на Луне.

Тем не менее, Китайское национальное космическое управление сообщило о том, что уже получило первые всходы на Луне. Растением-первопроходцем стал хлопчатник. За ним показались «головки» рапса и картофеля.

- Этот эксперимент заложит основу выживания людей на космических базах за пределами Земли, - говорит руководитель эксперимента профессор Лю Ханлунь (Liu Hanlong). - Почему мы выбрали именно эти растения? Картофель мы рассматриваем основным источником пищи для колонистов-исследователей. Из рапса можно получать масло, а хлопок отличное сырье для производства одежды. Все шесть видов могут существовать в замкнутой и компактной среде. Кроме того, они достаточно выносливы, чтобы выдержать экстремальную обстановку на поверхности Луны, в частности условия низкой гравитации.

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На круговой панораме, которую прислал китайский космический аппарат «Чанъэ-4» , виден луноход «Юйту-2» (подробности)

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