В Думе предложили запретить девяток яиц

Поднятый шум по поводу того, что в России будто бы куриное яйцо начали продавать не десятками, а еще и девятками (в действительности непривычные упаковки завезли лишь в некоторые магазины Петербурга, причем еще прошлой весной), не прошел мимо Госдумы.

Свою порцию внимания на горячей теме решил получить депутат Михаил Дегтярев. Пока раздутый скандал не остыл, он обратился в Министерство промышленности и торговли России с предложением ввести четкий стандарт упаковки продуктов: для яиц - только по 10 штук, для круп - по полкило (или кратно - килограмм и т. д.), молоко - по четверть литра (или пол-литра, литр и т.д.). И никаких нестандартных фасовок для продуктов из минимального потребительского набора.

Нужно это, по мнению депутата, чтобы, во-первых, никто не запутался. Мол, думал, что купил литр, а оказалось, 975 граммов. А во-вторых, чтобы легче было следить за ценой.

С другой стороны, как быть со свободой бизнеса и широты ассортимента? Или нам идти по пути Евросоюза, где ввели стандарт даже на длину огурцов? Есть о чем задуматься чиновникам из Минпромторга.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Снесли одно яичко: покупатели посчитали "девяток" яиц уловкой продавцов

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что в некоторых российских магазинах появились упаковки яиц, которые содержат не 10, а 9 штук. Картонная тара немного отличается привычной. И на упаковке честно указано количество. Но покупатель, который обращает внимание только на цены, может и не заметить, что покупает меньше за ту же стоимость (подробности)