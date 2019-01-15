2019-01-15T15:40:53+03:00
Экономика

В Думе предложили запретить девяток яиц

Депутат Дегтярев выступил против нестандартных упаковок основных товаров
Алексей ИВАНОВ
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Продажа упаковки яиц нового формата в Санкт-Петербурге. Фото Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАССПродажа упаковки яиц нового формата в Санкт-Петербурге. Фото Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
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Поднятый шум по поводу того, что в России будто бы куриное яйцо начали продавать не десятками, а еще и девятками (в действительности непривычные упаковки завезли лишь в некоторые магазины Петербурга, причем еще прошлой весной), не прошел мимо Госдумы.

Свою порцию внимания на горячей теме решил получить депутат Михаил Дегтярев. Пока раздутый скандал не остыл, он обратился в Министерство промышленности и торговли России с предложением ввести четкий стандарт упаковки продуктов: для яиц - только по 10 штук, для круп - по полкило (или кратно - килограмм и т. д.), молоко - по четверть литра (или пол-литра, литр и т.д.). И никаких нестандартных фасовок для продуктов из минимального потребительского набора.

Нужно это, по мнению депутата, чтобы, во-первых, никто не запутался. Мол, думал, что купил литр, а оказалось, 975 граммов. А во-вторых, чтобы легче было следить за ценой.

С другой стороны, как быть со свободой бизнеса и широты ассортимента? Или нам идти по пути Евросоюза, где ввели стандарт даже на длину огурцов? Есть о чем задуматься чиновникам из Минпромторга.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Снесли одно яичко: покупатели посчитали "девяток" яиц уловкой продавцов

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что в некоторых российских магазинах появились упаковки яиц, которые содержат не 10, а 9 штук. Картонная тара немного отличается привычной. И на упаковке честно указано количество. Но покупатель, который обращает внимание только на цены, может и не заметить, что покупает меньше за ту же стоимость (подробности)

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