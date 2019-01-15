«Вся щека Аллы была располосована!» :Подруга Пугачевой рассказала о ее драке с Джуной

Первый муж подруги Пугачевой Милы Олег Андреев работал в советские годы в «Экспортлесе» - объединении, входившем в состав Министерства внешней торговли. С Аллой Борисовной Мила Андреева познакомилась в пансионате и впоследствии помогла певице и ее тогдашнему мужу режиссеру Александру Стефановичу достать мебель в их новенькую квартиру на Тверской.

Мила Андреева дала откровенное интервью журналу «Коллекция. Караван историй», в котором рассказала о дружбе с Пугачевой.

О магических способностях

Мистические истории из жизни Аллы Пугачевой рассказывают многие друзья «женщины, которая поет». Такая история была припасена и у подруги певицы Милы Андреевой.

- Однажды провели с ней необыкновенную ночь. Объяснить, что именно тогда происходило, не берусь по сей день, -вспоминает приятельница звезды.-Алла вышла на крыльцо, покурила, взяла шариковую ручку, пачку сигарет и что-то написала на ней. Только она это сделала, мой муж сорвался с места и бросился в темноту. Я крикнула: «Ты куда?» Нет ответа. Алла загадочно улыбалась. Прошло минут десять, глядим, возвращается мой муж, несёт целую кучу яблок в майке, вываливает их перед нами на стол. Алла говорит:

- Я рассчитывала на цветы.

- Хотел нарвать для вас по букету, но в темноте не смог этого сделать. Решил принести яблок.

Алла протянула ту самую пачку сигарет, на ней было написано: «Клим (так звали второго мужа подруги Пугачевой Милы Андреевой-Ред.) принесёт то, не знаю что». Меня это просто поразило.

Алла Пугачева с Раймондом Паулсом и Ильей РезникомФото: Личный архив

Посидели, чем -то перекусили, Алла снова пошла курить и вернувшись, опять что-то нацарапала на пачке.

Я убирала со стола, но все бросив, вдруг ринулась на улицу, в ночь.

Зачем? Не могла объяснить, ноги сами несли по дороге.

Муж побежал за мной: «Мила, ты куда?» Еле догнал и вернул назад.

Мы вошли в дом и Алла показала, что написала на сигаретной пачке: «Мила пойдёт туда, не знаю куда».

Сегодня вспоминаю -и мороз бежит по коже. Я просто обалдела, даже вина глотнула для храбрости, так мне стало нехорошо, страшно.

Повеяло каким-то колдовством...

Об ухаживаниях Кальянова

Много лет у Аллы в команде работал звукорежиссером Александр Кальянов. Он сильно хромал на одну ногу, может, с этой проблемой обратился к Джуне и та его лечила. За Аллой он приударял, и она принимала ухаживания. Может, из жалости, может, не хотела лишаться хорошего профессионала, даже помогла ему открыть тон-студию, где потом записывались многие музыканты.

Кальянов постоянно приставал к Пугачевой:

- Джуна хочет с тобой познакомиться.

- Как-нибудь позже.

Алла жаловалась мне.

Много лет у Аллы в команде работал звукорежиссером Александр КальяновФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Только перестал осаждать Кашпировский, так теперь проявилась эта. Не понимаю, что Джуне от меня надо. В ней, конечно, что-то есть, но я не хочу знакомиться.

...Амбиции Кальянова росли. Должность саунд- продюсера перестала удовлетворять, Кальянов мечтал о сольной карьере.

Алла уговорила Игоря Николаева написать для Кальянова «Будь здоров, дружок» и еще несколько песен, которые вошли в его первый альбом «Свежий запах лип», записанный на «Мелодии».

Когда альбом вышел, был накрыт стол, чтобы отпраздновать событие. Я на мероприятии не присутствовала. Дальнейшее знаю от Илюши Резника.

Собралась большая компания, все поздравляли новоиспеченную звезды эстрады. Кальянов, естественно, приволок свою подругу Джуну. Та встала и произнесла:

- Это я молилась, чтобы Саша записал альбом. Это я договорилась с высшими силами, чтобы его карьера пошла в гору и альбом имел успех. Я и дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы Саша процветал.

Аллу это жутко возмутило. Она работала с Кальяновым целый год, вложила в него массу сил. «Мелодии» он был сто лет неинтересен, это Пугачева уговорила, чтобы там записали его диск, это ей пошли навстречу.

Алла успела немного выпить, разгорячилась, не на шутку разозлилась и сказала:

- Чтобы мы сегодня собрались праздновать, надо было не руки растопыривать, а работать.

Слово за слово, дошло до прямых оскорблений. Вдруг Джуна схватила бокал, саданула им по столу — в руках осталась одна ножка, уголовники называют такой неровный стеклянный край «розочкой», подскочила к Алле и острым концом полоснула по лицу. Пугачева залилась кровью, вся щека была располосована по диагонали.

Женя Болдин (концертный директор и тогдашний муж АБ-Ред.) и Илюша Резник повезли ее в «Склиф» зашивать рану. Нормальных, не оставляющих рубцов материалов там не оказалось, еле нашли врача, который наложил косметический шов.

Сразу подарила Кузьмину машину

- С Болдиным отношения не складывались. Знала, что Женька Алле изменял! Знала ли об этом Алла? Думаю, догадывалась. Хотя я ее от лишней информации всеми силами оберегала. Когда у Аллы начался роман с Володей Кузьминым, она расцвела. До Володи она переживала период депрессии, новых песен не писалось, не пелось…

Когда в жизнь Аллы вошел Володя, у нее загорелись глаза. А Болдин загрустил. Жаловался мне:

- Как она может открыто крутить с Кузьминым?

- Жень, а почему ей можно все, а ей нельзя?

С Болдиным отношения не складывалисьФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

С Кузьминым Алла оставалась верной себе. Сразу дала ему восемь тысяч рублей на машину. Я недоумевала:

- Почему ты опять все взваливаешь на свои плечи?

- Ну как ему не помочь? Машина нужно, чтобы без опозданий переезжать с концерта на концерт.

Потом Аллу стала раздражать инертность Кузьмина. Может, все шло от проблем с алкоголем, которые Кузьмин по сей день не преодолел? Алла за него боролась, пока ей это не надоело.

Чуть не погибла от пластики

Алла и раньше много занималась своей внешностью. Мы обе худели под присмотром врачей из Института курортологии. А тут она решилась на радикальный шаг. Чтобы выглядеть моложе рядом с Челобановым, Алла легла в клинику в Швейцарии и сделала пластическую операцию. Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть.

Слава Богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо.

О пристрастии Челобанова к наркотикам сегодня известно всем. Недавно по телевидению показали, как он в измененном состоянии крушил мебель в доме, орал, как низко опустился.

Алла об этом знала, пыталась его лечить, определяла в клиники - все было бесполезно.

Филипп Киркоров и Александр ЧелобановФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Кристине сватали Киркорова

Если с Кузьминым сложился превосходный творческий союз, Киркоров привлекал ее восторженным отношением и широтой души, то Челобанова она ценила как мужчину. Челобанов разбудил в ней женщину. Правда, и с ним рассталась.

Ни у самой Аллы, ни у кого-либо из ее окружения и мысли не возникало, что они когда-нибудь поженятсяФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

А Киркоров в их отношениях не брал, а отдавал. Зинаида Архиповна (мама Пугачевой-Ред.) дружила с его бабушкой. Мама Аллы мечтала соединить Филиппа и Кристину, а тот ей не нравился. Юный Филипп был долговязым, с тонкими ножками и детскими кудряшками. В красавца он превратился с возрастом.

Ни у самой Аллы, ни у кого-либо из ее окружения и мысли не возникало, что они когда-нибудь поженятся.

Но Филипп стал настойчиво проявлять знаки внимания, каждый день присылал роскошный букет цветов. А однажды подъехал к ее дому на белой карете, запряженной лошадьми. И сердце Аллы дрогнуло.

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