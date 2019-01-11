«Все те же рыжие кудри и пухлые губы»: Бывший муж Пугачевой нашёл ее в сериале Netflix
Если бы не было Пугачевой, ее бы стоило придумать. Так, видимо, рассудили и создатели американского сериала «Матрешка», сделав главную героиню (русскую девушку Надю) копией молодой Аллы Пугачевой.
Первыми сходство заметили блогеры, когда Netflix опубликовал в своём Твиттере тизер нового телемыла, премьера которого состоится 1 февраля.
Russian Doll: Season 1 Official Trailer [HD] Netflix.Трейлер 1 сезона американского сериала Матрешка
- А что тут Пугачева делает?Это сериал про Аллу Борисовну? - удивились пользователи соцсетей.
В сериале русская девушка Надя (ее играет 39-летняя актриса Наташа Лионн) попадает на вечеринку в Нью-Йорке и вскоре там умирает. А потом просыпается и день ее начинается по тому же сценарию - вечеринка, смерть. Чем закончится это безумие, пока непонятно. Ну, и плюс ко всему дама не только выглядит, как Пугачева, но и даже говорит с фирменной хрипотцой АБ.
- Я тоже посмотрел трейлер сериала «Матрешка». Сюжет этого сериала напоминает старый американский фильм «День сурка». Там правда главный герой был мужчина - известный телеведущий. И он тоже, случайно оказавшись на сельском празднике, попадает в тот же круг - впоследствии каждый его день повторяет предыдущий. И мужчина никак не может понять, куда он попал и как оттуда выбраться, - рассказывает бывший муж Аллы Пугачевой режиссёр Александр Стефанович, с которым певица жила в конце 70-х. - В общем, «Матрешка» - парафраз фильма «День сурка». Поскольку главная героиня «Матрёшки»- русская девушка, то создатели сериала, видимо, пытались повторить в ней черты самой популярной русской женщины. Возможно, проводили опрос какой-нибудь, мол, кто в России среди дам наиболее известен. И взяли за основу образ Аллы из 80-х. Наверное, потому, что в те годы она выглядела очень ярко: длинное пальто мужского кроя, рыжие кудри, пухлые губы, яркий макияж. И манера поведения у американской «матрёшки», как и у Аллы в то время, экстравагантная. Пугачева в американских кругах, безусловно, известна. У них там есть русские каналы, они в курсе, кто у нас на вершине. Пугачева же раньше гастролировала в Америке, пела для эмигрантов. А, может, и в съёмочной группе есть люди с русскими корнями. Они и могли подсказать режиссёру идею.
Поскольку главная героиня «Матрёшки»- русская девушка, то создатели сериала, видимо, взяли за основу образ АБ из 80-х
Актриса действительно похожа на Аллу. Поразительное сходство. Они действительно заимствовали образ Пугачевой. Конечно же, это все работает на руку любимой певице российского народа, у которой в апреле юбилей - 70 лет. И концерт юбилейный в Кремле. Может, у неё в съёмочной группе «Матрёшки» свои люди, помогли с пиаром (смеётся). Там много русских, которые работают в кинобизнесе. А, может, Алле хотели такой подарок к юбилею сделать?
Молодец, Алла! Придумала такой образ, который и после её ухода со сцены копируется и используется.
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