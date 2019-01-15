2019-01-15T19:35:07+03:00
Общество

Москвичку, которая довела четверых детей до истощения, могут лишить родительских прав

26-летняя мать-одиночка никогда нигде не работа и жила на детские пособия [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Встревоженные детским плачем полицейские вскрыли дверь и обнаружили в квартире жуткую картину. Фото: УМВД РФ по МосквеВстревоженные детским плачем полицейские вскрыли дверь и обнаружили в квартире жуткую картину. Фото: УМВД РФ по Москве
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Ободранные обои, разбросанный по полу мусор, грязные детские вещи, пустой холодильник и огромные тараканы на стенах - в таких условиях жили четверо детей в двухкомнатной квартире на улице Первой Вольской в Москве. Туда с плановой проверкой вечером в понедельник, 14 января, наведались сотрудники органов опеки и полиции. 26-летняя мать-одиночка давно была под их присмотром, но на этот раз дома ее не застали. Встревоженные детским плачем полицейские вскрыли дверь и обнаружили в квартире жуткую картину.

Полуторагодовалая Настя сидела в ванне с холодной водой. Ее пятилетняя сестренка Василиса плакала и просила есть. Обе девочки были госпитализированы. У младшей из-за переохлаждения диагностировали воспаление легких.

Их маму полицейские нашли в соседнем дворе. 26-летняя Нина Тарасова как ни в чем не бывало гуляла с сыновьями: трехмесячным Костей и семилетним Ромой. Мальчиков тоже госпитализировали. У всех четверых детей признаки истощения. Чего не скажешь об их матери. Женщина с пышными формами в отделении полиции оправдывалась как могла.

Москвичку, которая довела четверых детей до истощения, могут лишить родительских прав.

- Почему вы бросили дочерей? - поинтересовались люди в погонах.

- Никого я не бросала, просто вышла на пару часов, - заявила горе-мамаша.

Полицейские составили протокол за административное правонарушение. Пока Нина отделалась штрафом в 100 тысяч рублей.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил «КП» Юрий Титов, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Москве.

Скорее всего, Нина будет лишена родительских прав. Как удалось выяснить «КП», ранее она уже привлекалась за халатное отношение к детям. По той же статье ее наказали в сентябре прошлого года. Тогда в квартире не было еды, да и элементарных средств гигиены тоже. Но органы опеки мамушка пожалели и детей отбирать не стали. На этот раз на слезы Нины и обещания взяться за ум обещают внимание не обращать.

Женщина никогда нигде не работала. Единственным доходом семьи были детские пособия — 35 тысяч рублей в месяц.

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По словам врачей, 27-летней матери, не пожалевшей бранных слов в адрес запуганного малыша, стало плохо из-за возникшей шумихи в СМИ (подробности).

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