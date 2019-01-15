Эхо трагедии в Магнитогорске: пять наивных вопросов о работе спасателей на завалах

Публикация «Комсомолки» о том, что в первые часы на месте взрыва в Магнитогорске трудились кинологи-волонтеры, вызвала шквал вопросов от читателей. О стандартах работы на завалах на условиях анонимности согласился рассказать действующий сотрудник одной из региональных служб спасения, спасатель I класса, награжденный медалью «За отличие в ликвидации последствий ЧС».

1. Можно ли на место ЧС пускать волонтеров?

- Думаю, ни у кого к ним не может быть претензий, только благодарность. Эти люди, скорее всего, сделали все возможное, чтобы спасти пострадавших. Вопросы есть к руководству штаба по ликвидации ЧС: почему первыми на месте были кинологи-добровольцы? Какой руководитель проявил такую "квалификацию" и допустил к месту неаттестованных сотрудников? Представьте, что медицинскую помощь вам будет оказывать добрый, отзывчивый, мотивированный человек, не не врач. Также и здесь. Да и вообще, зачем волонтеры рисковали собой, когда есть специально обученные люди? Ведь техника работы на обрушениях очень сложная и известна только профессионалам.

На крупномасштабные происшествия, где есть риск для жизни и здоровья спасателей, волонтеров не вызывают. Они прошли обучение, имеют удостоверения спасателей. Но их прерогатива — это поиск потерявшихся, ведь для сложных и специфических задач необходим большой опыт ежедневной работы, а не волонтерская деятельность.

У добровольцев-кинологов своя специфика работы. Каждый год МЧС России проводит аттестацию расчетов (рабочая двойка из спасателя и собаки). Тех, кто прошел испытания и официально подтвердил квалификацию, допускают к выполнению профессиональных задач. Так и было в Магнитогорске с волонтерами Россоюзспаса — эти люди могли находиться на завалах. Другой вопрос, что только две из четырех собак были обучены искать живых людей... Кроме того, на месте обрушения были и другие добровольцы, например, из «Лигион спаса» - эти люди не имеют допуска к подобной работе. И как они там оказались, большой вопрос.

Спасатели разбирают завалы на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске, 2 января 2019 годаФото: REUTERS

2. Кто должен командовать работой на месте взрыва?

- У нас в стране существует несбалансированная сеть спасательных структур, не подчиняющихся друг другу. Федеральное ведомство — МЧС, региональные — облспасы, в крупных городах — муниципальные службы спасения, а также бесчисленное множество волонтерских организаций. При крупных катастрофах все они формально подчиняются МЧС. И в этом есть свои сложности.

В 2002 году пожарных и спасателей объединили. МЧС стали отправлять на обрушения, паводки, серьезные ДТП. Хотя сотрудники этого ведомства в большинстве регионов являются пожарными и не могут полностью заменить спасателей. Да и не должны. Ведь кто будет тушить огонь, пока мчс-ники работают по всем остальным фронтам?

Все виды работ, в том числе поисково-спасательные (к которым относится и работа на завалах), должны быть расписаны в мельчайших подробностях, чуть ли не с какой ноги делать первый шаг. И у пожарных документально расписаны работы по тушению, а работы при обрушениях — нет. Это создало брешь в законодательной базе. Получается, что формально любая пожарная часть аттестована работать на завалах, но при этом оборудование отсутствует, обучение не проводится, специалистов нет, но выезжать их заставляют в погоне за статистикой руководители главков на местах. Денег на это тратится уйма, а польза есть далеко не всегда.

3. Почему профессиональные кинологи из челябинского горспаса не могли сами поехать на место обрушения?

- Челябинский, да и любой другой горспас подчиняется администрации муниципального образования и без решения главы города не имеет права покидать его пределы. В противном случае это нецелевое использование ГСМ, зарплаты, материально-технических средств и т. д. В этом плане областные структуры спасения более мобильные, им не нужно разрешения, чтобы передвигаться в переделах региона.

Взрыв в доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске унес 39 жизней, еще десятки жильцов остались без крыши над головой.Фото: REUTERS

4. Как можно повысить шансы пострадавших на выживание?

- На морозе можно обогреть завалы при наличии специального оборудования. Важно не использовать дизельные тепловые пушки и оборудование с двигателями внутреннего сгорания, так как можно получить отравление выхлопными газами. При таких ЧП используется, гидравлическое, аккумуляторное, оборудование, если пушки тепловые, то например конвекционное оборудование, которое обогревает не предметы, а людей.

Кроме того, при таком серьезном обрушении, как в Магнитогорске, повреждаются коммуникации. Электричество, газ, вода — это вторичный поражающий фактор: люди могли захлебнуться или быть поражены током под завалами. Поэтому первым делом на место должны были направить газовую службу, горэлектросети, водоканал и так далее, чтобы отключить дом от всех ресурсов.

5. Что делать, чтобы не повторять ошибок?

- Проблема спасения людей повсеместная, поэтому отдельными действиями ее не решить — нужны изменения на законодательном уровне. В идеале необходимо прописать стандарты аттестации на поисково-спасательные работы с полным перечнем оборудования и утвердить этот документ в Министерстве юстиции.

После этого, скорее всего, большинство пожарных частей перестанут быть аттестованы для работы на обрушениях, ДТП, природных катаклизмах, потому что оснастить все подразделения не потянет ни один бюджет. Но это не значит, что на ЧС некому будет работать. Прежде всего, туда будут выезжать региональные службы спасения — специалисты, у которых в трудовой стоит запись «спасатель», а не «пожарный». И у этих формирований есть все необходимые инструменты и вот за этим МЧС или Правительство могли бы взять контроль.

И еще один важный момент: руководить работой должны именно специалисты направлений. Спасателями - спасатели, а не пожарные и не военные. Справедливо и наоборот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Папа спасенного из-под завалов в Магнитогорске Вани Фокина: Спасибо всем, кто нас поддерживает

Врачи столичного НИИ заявляют, что восстановление малыша будет долгим (подробности)

Спасатель, вытащивший младенца из-под завалов в Магнитогорске: «Мальчика спасло одеялко»

На вторые сутки строительную технику всю заглушили: работать дальше было опасно. Вдруг из-под завалов донесся плач. Поисковая собака залаяла и потащила кинолога в сторону дома. Спасатель вытащил на свет крохотный кулек, в который был завернут десятимесячный Ваня. Его родители выжили и последние сутки провели в молитвах (подробности).

Чудо на Рождество! Спасенный из-под завалов в Магнитогорске Ваня Фокин пришел в себя и узнал маму

10-месячный малыш провел под обломками бетонных плит больше суток, но выжил. Теперь его выхаживают столичные врачи (подробности).

Трагедия в Магнитогорске: владелица загадочной квартиры дала подписку о неразглашении

Как мы искали данные однушки, в которой, возможно, был эпицентр взрыва (подробности).