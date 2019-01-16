Василий Лановой: Надо держать форму, иначе молодежь может выпихнуть

Накануне дня рождения Василий Лановой выписался из военного госпиталя, куда пришлось лечь из-за скачков давления. Сегодня он играет спектакль в Театре им. Вахтангова - «Посвящение Еве». Два часа без антракта на сцене. И как бы он себя ни чувствовал, спектакль пройдет на высокой ноте: Лановой - настоящий боец и рыцарь театра.

Если бы он не пошел в актеры, стал бы журналистом. После школы поступил на журфак МГУ. Но не проучился там и полугода - сбежал в Щукинское училище, где еще до получения аттестата зрелости прошел конкурс лишь для того, чтобы проверить свои актерские способности.

- Всерьез о профессии актера тогда не думал. Просто хотелось проверить себя - научился ли чему-нибудь в студии (театральной студии ЗИЛ, которую он посещал школьником. - «КП»), есть ли во мне актерские способности, - вспоминает Василий Семенович. - Поскольку шел с таким настроем, то не было ни волнения, ни страха провалиться. Легкость, с которой прошел это испытание, немножко обескуражила…

Зрители настолько полюбили фильм «Офицеры», что на Фрунзенской набережной был установлен памятник Ивану Варавве, которого сыграл Василий Лановой, и Алексею Трофимову, чью роль исполнил Георгий Юматов. Фото: «Василий Лановой. Фотолетопись»/Репродукция

Я пыталась найти хоть какой-то изъян в его биографии. Не бывает же так: золотая медаль в школе, поступление сразу в несколько московских вузов, не говоря о внешних данных. Как сказал Валентин Гафт: «Нет уж больше века, клянусь вам головой, красивей человека, чем Васька Лановой». И все это богатство в одни руки? Искала-искала, да не нашла. Ну разве что на втором курсе Щукинского училища за самовольный отъезд из Москвы на 8 дней и участие в кино­съемках фильма «Как закалялась сталь» без разрешения ректора училища Бориса Захавы Лановому объявили строгий выговор с предупреждением. А на третьем курсе вышел новый приказ: «За участие в киносъемке в ответственной роли, несмотря на запрещение директора училища, из числа студентов исключить».

- Время съемок фильма совпало с очень напряженными днями занятий в училище, с репетициями «Горя от ума», где мне была поручена роль Чацкого, - объясняет, как было дело, Василий Семенович. - С девяти до двенадцати часов дня были ежедневные репетиции спектакля. К тринадцати часам я должен был успеть в аэропорт «Внуково», чтобы лететь в Киев, где проходили съемки. В 16.00 приезжал на съемочную площадку, и работа продолжалась до двенадцати часов ночи. Затем из Киева летел снова в Москву. Не заезжая домой, я добирался до училища. Это было уже около пяти часов утра. Меня пускали в гимнастический зал. Я падал как убитый на маты, спал два-три часа, а уж в девять часов на репетиции произносил монолог Чацкого. И такой жизни было у меня около трех месяцев. Сам удивляюсь, как все это выдержал, как хватило сил. Но в молодости силы восстанавливаются скоро. Ну и, конечно же, Павка Корчагин, кем я жил, с кого брал пример, кто давал новые и новые силы в жизни, в работе, кто научил меня упорству, терпимости в достижении цели.

По сей день Василий Семенович поддерживает прекрасную физическую форму, и его стройная фигура остается такой же подтянутой. Фото: «Василий Лановой. Фотолетопись»/Репродукция

Отчислять его все-таки не стали - в наказание оставили на второй год. Однако Лановой училище окончил в срок. Он сдал зачеты и экзамены сразу за два курса и «загладил свой проступок безукоризненным поведением и добросовестной работой» (так написано в приказе № 43 Щукинского училища).

Удивительно, что Лановой никогда не мечтал стать военным, хотя мундир на нем сидит как влитой. В первые годы работы в театре главным образом играл полководцев и рыцарей. А самые его знаменитые роли в кино: флигель-адъютант Вронский, красный командир Иван Варавва, немецкий генерал Карл Вольф. Играть офицеров и генералов ему предлагают до сих пор.

- Среди военных встречаются потрясающие люди, - объяснил нам Василий Семенович. - У нас с ними общее понимание ценностей. Но главное - общая молодость, это люди моего поколения. Фильм «Офицеры» совпал и с моим ощущением военного времени, хотя мне было во время войны 7 - 10 лет.

Семейная жизнь Василия Ланового с актрисой Ириной Купченко длится уже 46 счастливых лет. Фото: «Василий Лановой. Фотолетопись»/Репродукция

Тем не менее актер говорит, что любимая роль в кино - эпизод в комедии «Полосатый рейс» в образе пляжного пижона. К тому же единственная комедийная. На экране он говорит всего одну фразу: «Красиво плывут. Вон та группа в полосатых купальниках». И это, пожалуй, единственное легкомыслие, которое он себе позволяет. И на вопрос, как в 85 лет удается по-прежнему оставаться романтическим героем и любимцем женщин, отвечает уже серьезно:

- Я специально не стараюсь быть любимцем женщин, просто остаюсь самим собой. Это главное. У меня было военное детство. Три с половиной года я провел в немецкой оккупации. И это отложило печать на всю мою жизнь. Для меня важны основополагающие вещи в человеке и хороший вкус: к природе, музыке, языку, искусству. Это самое главное. В актерской профессии надо все время держать форму. Потому что молодежь подпирает и может выпихнуть. Это закон театра. И если бы не было такой погоды и перепадов давления, вообще все было бы хорошо.

5 лучших фильмов:

- «Аттестат зрелости»

- «Алые паруса»

- «Война и мир»

- «Анна Каренина»

- «Офицеры»

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