Виторган зарабатывает на скандале с изменой Собчак

Актер Максим Виторган успевает не только кулаками помахать, защищая честь семьи, но и денег заработать на своих неприятностях. Как говорится, если судьба преподносит тебе лимоны…

Супруг Ксении Собчак вскоре после того, как пошли слухи о ее романе с Константином Богомоловым, разместил в своем Инстаграме ролик, в котором рекламирует бритвы компании Gilette. Видео, а также фото с рекламой других полезных товаров, Максим публиковал во второй половине декабря, и, скорее всего, это просто предновогодний заработок. Актер предлагает подписчикам выбрать нужный подарок.

Максим Виторган рекламирует Gillette в своем ИнстаграмеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между рекламой и запечатленными рабочими моментами есть и фотографии с женой и сыном. Ничто в Инстаграме Виторгана не говорит о том, что он переживает из-за проблем в семье. Тем не менее его подписчицы активно пишут ободряющие комментарии под всеми его последними постами.

"Правильно. За честь жены так и надо!!!", - пишут девушки. - "У Вас сейчас столько подписчиков станет!"

Молодые подписчицы Максима Виторгана поддерживают актера в скандале с изменой его женыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кое-кого драка Виторгана и Богомолова очень впечатлила. Одна из подписчиц даже сравнила актера с бойцом смешанных единоборств.

"Я пересмотрела ролик раз 10. Максим, вашему первому удару позавидует любой боец ММА!!! При минимальной амплитуде руки поражает столь огромная скорость, мощность, сила, молниеносность! Просто, если бы это не выходило за рамки закона, а произошло бы в спортивном поединке, то я бы не постеснялась открыто восхищаться увиденной красоте! Я стала бы вашим фанатом" , - призналась austrialla.

Девушка уверена, что у актера талант к боям на ринге, а любовнику Собчак сильно повезло, остаться целым.

"Да, закон не на вашей стороне. Но я и мораль - на вашей. (Ксения Анатольевна боится признаться, но она тоже на вашей. А если еще нет, то это просто ролик не видела. Вот увидит и офигеет".

Пользователи соцсети пишут, что одобряют мужской поступок Максима, и надеются, что никаких юридических последствий это драки для него не будет.

Напомним, 45-летний супруг Ксении Собчак на днях (хотя слухи о неверности Собчак упорно ходят с лета) решил разобраться с тем, кто, якобы, наставил ему рога. И весьма неинтеллигентно побил режиссера Константина Богомолова его у «Кофемании».