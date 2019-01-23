2019-01-23T18:30:43+03:00
Звезды

«Никакой постановки, но драться не умеет ни тот, ни другой»: Каскадер Александр Иншаков о нападении Виторгана на Богомолова

По просьбе «Комсомолки» главный постановщик трюков в стране посмотрел видеозапись драки актера и режиссера [видео]
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Конфликт Максима Виторгана и Константина Богомолова обрастает подробностями. Фото Лариса Кудрявцева + Борис КудрявовКонфликт Максима Виторгана и Константина Богомолова обрастает подробностями. Фото Лариса Кудрявцева + Борис Кудрявов
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Скандальная разборка мужа Ксении Собчак с ее предполагаемым любовником вот уже два дня - главная новость мира звезд. Тут вам и страсть, и ненависть, и любовный треугольник - обманутый супруг Максим Виторган, экс-кандидат в президенты Ксения Собчак и ее новый ухажер, театральный режиссер Константин Богомолов.

Напомним, что сын народного артиста Эммануила Виторгана пришел в столичное кафе, вывел на улицу Богомолова и решил качать права с помощью кулаков. На видео с камеры наблюдения, расположенной возле кафе, двухметровая фигура наносит один, а затем второй удар фигуре поменьше.

Появилось новое видео драки Максима Виторгана и Константина Богомолова.

Получивший по голове падает, противник его поднимает и снова сбивает с ног одним, затем другим ударом. Так как всем известен рост высокий Виторгана (190 см) и его мощное телосложение, а также то, что сравнительно миниатюрный Богомолов вернулся в кафе в разбитым носом, сомнений в том, что Виторган напал первым быть не может.

Камеры сняли конфликт Виторгана и Богомолова в кафе в центре Москвы.

Но спустя сутки появилась новая версия случившейся драки. У Ксении Собчак, которая якобы стала причиной конфликта мужа и предполагаемого любовника, на носу запуск нового персонального шоу «Осторожно, Собчак!». Тут вам и яркий видеоролик, анонсирующий запуск нового проекта журналистки, тут вам и драка ее мужа и ухажера накануне премьеры. А не постановка ли все это? Этим вопросом задались многие.

У Ксении Собчак, которая якобы стала причиной конфликта, на носу запуск нового персонального шоу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У Ксении Собчак, которая якобы стала причиной конфликта, на носу запуск нового персонального шоу.Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Комсомолка» решила показать видео боя Виторгана и Богомолова главному постановщику трюков в стране. Актер, режиссер и президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков по нашей просьбе посмотрел запись конфликта вместе с коллегами и дал оценку, насколько все происходящее реально.

- Качество видео плохое, поэтому непонятно, кто дерется. Но на постановочное не похоже, - считает Александр Иншаков. - Тот, кто бьет, поздоровее, больше, мощнее. Но бьет непрофессионально, понятное дело. При этом попадает.

- А противник? Он не специально падает?

- Противник падает не картинно. И падает не сколько от удара, сколько от неожиданности и от испуга. У человека нет понимания, как защищаться, он не сопротивляется, потому что не умеет. Никогда, видимо, не получал.

- А нападающий? Как его боевая подготвка?

- Если говорить о нападавшем, ну что ж, он тоже непрофессионал, не боец, но здоровый и крепкий парень. Тут играет роль масса, злость. Не умеют драться ни тот, не другой. Был ли кто пьян — не видно.

Актер, режиссер и президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Актер, режиссер и президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- По вашему, это реальная драка?

- Никакой постановки здесь нет, просто обычная уличная драка непрофессионалов. Хотя иногда и профессионалы дерутся смешно. Одно дело ринг, спортивный зал, другое дело - улица. Я видел, когда и подготовленный спортсмен получал и ретировался с поля боя. Всякое бывает.

СПРАВКА

Александр Иншаков работал каскадером и постановщиком трюков на таких картинах как «Тегеран-43», «Холодное лето пятьдесят третьего», «Человек с бульвара Капуцинов», «Крестоносец», в сериале и фильме «Бригада», а также многих других фильмах.

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