После драки Виторгана и Богомолова Собчак увезла утешать режиссера в другой ресторан

Вот уже который день мы наблюдаем за суетой, развернувшейся вокруг 37-летнеей Ксении Собчак. Ради роковой женщины мужики бьются в кровь! Напомним, 45-летний супруг телеведущий почему-то именно сейчас (слухи о неверности Собчак упорно ходят с лета) решил разобраться с тем, кто, якобы, наставил ему рога. И весьма неинтеллигентно побил его у «Кофемании».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687665" frameborder="0"></iframe> Появилось новое видео драки Максима Виторгана и Константина Богомолова.

Самого разлучника, 43-летнего режисера Константина Богомолова, в Сети уже окрестили «конокрадом», но вот вопрос - почему разборка произошла именно сейчас? До мужей доходит, чаще всего, в последнюю очередь. Но, насколько нам известно, до развода еще не дошло, хотя после этой безобразной сцены, дело уже кажется решенным. И в минусе тут явно не жена. Поделить совместно нажитое имущество, как мы понимаем, будет сложновато - по мнению журнала Форбс, за прошлый год телеведущая заработала около $1,4 миллиона, замкнув десятку самых богатых звезд, в отличие от ее супруга, чьи заработки в разы скромнее. К примеру, в декларации во время предвыборной гонки он указал, что за 6 лет заработал около 10 миллионов рублей. Но при такой успешной жене, можно и не напрягаться.

Камеры сняли конфликт Виторгана и Богомолова в кафе в центре Москвы.

Ксения Анатольевна раненой ланью сразу после битвы примчалась утешать Богомолова в кафе, потом, говорят, увезла его в другой ресторан, чтобы там уже спасти от разъяренного супруга. А одному телеграм-каналу ответила на вопрос, к делу не относящийся: «Сегодня у меня проблемы помасштабнее, чем невыплаченная зарплата». Народ, увы, не сочувствует, а больше глумится, переделывая классику: «Не хочу быть женой Виторгана, хочу быть самкой Богомола!». И поток, в общем, не иссякает.

Но вот, что настораживает. В отличие от Мамаева с Кокориным, которые не так давно устроили потасовку в другой кофейне этой сети (мы теперь знаем точно, куда надо идти смотреть вип-бои), Виторган в кутузку не попал, хотя Богомолов нажаловался на своей странице в соцсети, что у него и нос в двух местах сломан, и кости черепа смещены. Но жертва разъяренного мужа тоже на посту и готов поставлять новые спектакли в прежнем режиме. Отсюда и появилась версия, что вся эта мизансцена была для нас разыграна. И дурят, дурят нашего брата в корыстных целях. Виторган под камерами изобразил хук справа, чему, в принципе, учат на всех актерских курсах. Но, так как актер он посредственный, натурально не получилось.

А Ксении Анатольевне красиво страдать в Инстаграме и учиться не надо - фотографию повесила, многозначительную подпись прилепила, и дело в шляпе. А был ли нос на самом деле разбит или нет - никто этого носа не видел. Зато на носу у Ксении - выход нового телешоу «Осторожно, Собчак!». И два сцепившихся за нее кульутрных деятеля - отличный повод подогреть к нему интерес. Тем более, сентябрьская история с фальшивой беременностью, которая совпала в выходом ее реалити-шоу на одном из телеканалов, еще один кирпичик в пользу постановочной версии. Так, что любовный треугольник вполне может оказаться финансовым.

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