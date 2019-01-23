2019-01-23T02:54:37+03:00
Звезды

Анна Каренина наших дней: Ксения Собчак опубликовала свое фото в образе известной изменщицы

Телеведущая оригинально отреагировала на драку мужа Максима Виторгана с ее предполагаемым любовником Константином Богомоловым [фото, видео]
Ирина СУХАНОВА
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Максим Виторган разбил нос предполагаемому любовнику Ксении. "Значит, любит", - обсуждаю в Инстаграме. Или боится потерять материальный статус?Максим Виторган разбил нос предполагаемому любовнику Ксении. "Значит, любит", - обсуждаю в Инстаграме. Или боится потерять материальный статус?Фото: Евгения ГУСЕВА
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Максим Витоган сломал нос театральному режиссеру Константину Богомолову – это самая обсуждаемая новость минувшего дня в светской тусовке. Видео встречи двух персонажей любовной драмы – отвергнутого мужа-рогоносца и счастливого любовника – кочует с сайта на сайт.

Появилось новое видео драки Максима Виторгана и Константина Богомолова.

Богомолов с помощью медиков вправил нос и залечивает раны. Виторган после драки поел сосисок с горошком (и запостил фото ужина в Инстаграм), а теперь готовится к новой битве за любимую женщину, ибо без Ксении его статус в обществе и привычка к красивой жизни стремительно движется к финансовому нулю. А что же Собчак? Некогда преданная жена Максима и (по некоторым данным) счастливая возлюбленная Богомолова, ради пылкой страсти не побоявшаяся разрушить свой брак, в котором появился ее долгожданный сын – двухлетний Платон?

Ксения оригинально отреагировала на встречу своего мужа и любовника, которого ей приписывает молва. Спустя сутки после драки Собчак опубликовала в Инстаграме кадр из старой фотосессии, в которой она предстает в образе Анны Карениной. Фотосессия была опубликована в российском журнале Elle. Ксения поделилась этим кадром с хэштегом #moodoftheday (текущее настроение).

- Красивую мы делали сьемку для “Elle”, - написала Ксения.

xenia_sobchakxenia_sobchak
#moodoftheday красивую мы делали сьемку для #ELLE конечно,да, @braschifur ?)))
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«Максим лох, Ксюша, no comment», «Пророческое фото», «Ого, Ксения, у тебя муж Тайсон», «Бросай его уже, он слабак», - пишут подписчики странички телеведущей в комментариях.

Запутанная история любовного треугольника Сочак-Виторган-Богомолов началась, по свидетельствам очевидцев, летом прошлого года. Брак Ксении и Максима казался счастливым, но, видимо что-то (возможно, излишняя инфантильность) в муже не устраивало звезду «Дома-2». Первой новость о том, что телеведущая не верна супругу, озвучила светская правдорубка Божена Рынска: «Ксения, особо не скрываясь, с лета спит с Богомоловым». Затем к обсуждению подключились многочисленные очевидцы: «Собчак и Богомолов целовались в ресторане на Патриарших, не особо скрываясь», «Ксения и Максим больше не живут вместе», «Виторган изводится от ревности», - пишут они в Инстаграме.

Константин Богомолов и Ксения Собчак в октябре 2018 г. Фото Петр Ковалев/ТАСС

Константин Богомолов и Ксения Собчак в октябре 2018 г. Фото Петр Ковалев/ТАСС

Масла в огонь подливает и тот факт, что Богомолов в плане творчества гораздо маститее и успешнее Виторгана. Константин – очень востребованный театральный режиссер с солидными гонорарами, Максим в этом плане проигрывает ему по всем параметрам. «Что дальше?», - гадают поклонники Собчак и запасаются поп-корном. Ибо очевидно, что Ксения – не та женщина, которая бросится под поезд во имя любви. Скорее, она переедет всех, кто стоит на ее пути. Включая собственного мужа.

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