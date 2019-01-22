За что муж Собчак покалечил Богомолова: кровавая драма привела к сломанному носу и смещению костей черепа

Ксения Собчак, конечно, не Анна Каренина и не госпожа Бовари. Но совершенно неожиданно для себя попала в классический сюжет в качестве неверной жены, из-за которой случаются самые настоящие битвы.

Последние полгода сеть «Кофемания» безоговорочно стала главным рингом Москвы. То футболисты Кокорин с Мамаевом стулья разламывают и бьют посетителей, то 46-летний Максим Виторган разбивает нос 43-летнему режиссеру Константину Богомолову. Услышав эту новость, мы решили на месте разобраться, как все произошло.

«Кофемания Гранд» на Новой Площади - не самое туристическое место, ценник отпугивает любых случайных посетителей. Сюда, в основном, приходят чиновники, где отдыхают от дел государственных за чашечкой кофе, да наши знаменитости для праздных бесед. По следам преступления, учиненного ревнивым мужем, мы прибыли в «Гранд кофеманию», присели за дальний столик, по сведениям от официантов, тот самый, где отдыхал режиссер Константин Богомолов после трудового дня, и приготовились конспектировать. Заведение, конечно, не сильно располагает к тратам - чашечка каппучино стоит 450 рублей, второе блюдо - в районе тысячи. Народу с утра было не особо много, в отличие от вечера понедельника, когда и случилась драка. Пообщавшись с сотрудниками кафе, мы составили картину случившегося.

Константину Богомолову сильно не повезло. Только он начал спокойно выпивать, как к кафе приехал Максим Виторган. Богомолов вышел к нему навстречу. Короткая, но яростная перепалка у дверей, выкрики и обвинения, после которых на режиссера полетел град тумаков. Виторган, будто испугавшись своих действий, развернулся и ушел в ночь (через полчаса после происшествия он уже постил в свой Инстаграм сосиски с горошком). Богомолов вызвал «Скорую». Смыл кровь в туалете, напугав посетителей, потом, переговорив с приехавшими врачами, отказался ехать в больницу, приняв решение дождаться своих друзей. Сотрудники кофейни вспомнили, как режиссер сказал, что прекрасно знает, кто его избил, и что случилось это из-за женщины. А потом отправился домой.

konbog75 Константин Богомолов

Слухов вокруг брака Собчак-Виторган ходит много. Но, судя по всему, разлад в семье действительно серьезный. Буквально третьего дня, Виторган повесил фотографию своих родителей в Инстаграм, ее прокомментировала Ксения, причем довольно-таки невинно: «Какие они красивые все-таки». Виторган взъярился: - «Все-таки, угу!». Эта мелочь говорит о многом в нынешних отношениях пары. Еще в декабре появились активные слухи, что у 37-летней Ксении роман с Богомоловым чуть ли не с лета, а с мужем она больше не живет. Собчак, действительно, начала появляться в свете или одна (даже на мероприятиях, заявленных, как семейные), или вместе с Константином, который как раз развелся с актрисой Дарьей Мороз. А на декабрьской премьере спектакля «АйФак» в постановке Богомолова Ксения и ее супруг были рассажены в разные залы - говорят, по просьбе самого режиссера.

На новогодних каникулах Собчак и Виторган буквально взрывали социальные сети противоречивыми фотографиями и душераздирающими постами на тему «не судите, да не судимы будете». Виторган пытался обмануть общественность (потом, конечно, заявил, что это тонкий троллинг), выложив романтическое фото с Ксюшей пятилетней давности. Снял обручальное кольцо, позже надел. Богомолов лишь подливал масла в огонь, публикуя в соцсетях послания, из серии «шлю далеко-далеко энергию, покой и мое тепло — любимому человеку». В общем, у Интернет-общественности паззл давно сложился. Видимо, начал он складываться и у Виторгана, который вместо того, чтобы попросить объяснений у жены, решил показать себя. И не в лучшем свете.

Константин Богомолов и Ксения Собчак в октябре 2018 г. Фото Петр Ковалев/ТАСС

Пока все хранят напряженное молчание. Никаких заявлений о разводе не постпало, хотя вряд ли Собчак будет долго терпеть такую суету вокруг себя - с драками, песнями и бубнами. Лишь Константин Богомолов высказался про случившееся (авторская орфография сохранена):

- Дорогие и неравнодушные друзья) прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля «преступление и наказание», к которому я скоро приступаю».

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