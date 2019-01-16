Интерферон не поможет

Предупредить простуду и грипп или вылечить заболевшего ими человека можно просто и быстро, усилив собственный иммунитет, – утверждает реклама десятков лекарств от ОРВИ. Производители подобных препаратов объявляют свои лекарства абсолютно безопасными и предлагают лечить ими даже младенцев. Но эффективность такого лечения весьма сомнительна.

Врачи предупреждают – иммуномодуляторы (интерфероны и их индукторы) в борьбе с вирусными респираторными инфекциями в лучшем случае неэффективны с точки зрения доказательной медицины. Большинство таких препаратов нигде, кроме России и стран бывшего СССР, не используются.

Но в нашей стране зарегистрировать подобное «лекарство» проще, чем в большинстве западных стран, пишет известный блогер, педиатр и неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная. Она убеждена, что противовирусные препараты, не прошедшие клинических исследований безопасности и эффективности, нельзя давать детям.

«Иммунитет – сложнейшая система и никто на сегодняшний день не знает на каком звене можно или нужно «стимулировать» эту систему при ОРВИ, –добавляет Левадная. Ни в одной стране мира, кроме тех, которые входили в СССР, не занимаются тотальным назначением препаратов интерферона, утверждает и известный блоггер, врач Елена Березовская.

Интерфероны – это препараты, которые назначают для лечения серьезных вирусных заболеваний. Таких, как гепатиты В и С, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), а также тяжелых аутоимунных патологий. Интерфероны также входят в список лекарств, применяемых для лечения агрессивных, быстро растущих видов рака и других злокачественных воспалительных процессов, а также для лечения ряда серьезных заболеваний крови и рассеянного склероза, пишет Березовская.

«Почему же его тогда наши врачи назначают даже младенцам? – удивляется она. – Это результат умелой политики создания колоссальных доходов на производстве интерфероновых препаратов».

Продолжительность лечения таких сложных заболеваний интерферонами в виде инъекций составляет как минимум полгода-год, пишет в своем инстаграмме Филипп Кузьменко, врач, научный сотрудник кафедры Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. «Во время такого лечения наблюдаются тяжелые побочные эффекты – повышение температуры до 39 , боли в мышцах, недомогание, – пишет доктор. – Эти побочные эффекты как раз и обусловлены большим количеством интерферона в крови».

Но ничего подобного не происходит, когда интерфероны используют в виде капель в нос или свечах. «Вывод: они либо не доходят до системного кровотока, либо просто не работают», – добавил доктор.

Данные крупных клинических исследований показали, что препараты интерферона неэффективны в профилактике и лечении ОРВИ. Кроме того, многочисленные современные клинические исследования доказывают негативное влияние препаратов интерферона на щитовидную железу и других расстройств, этот эффект наблюдается у 35% принимавших интерфероны, пишет доктор Березовская.

«Найдена также связь между приемом интерферона и поражением мелких сосудов конечностей, что может вызвать развитие синдрома или болезни Рейно», – добавляет доктор.

Препараты, усиливающие выработку натурального интерферона, тоже неэффективны в профилактике и лечении простуды: «Ни препараты интерферона, ни те, которые повышают его выработку клетками, не предотвращают развитие простудных заболеваний, не улучшают процесс выздоровления, не укорачивают период простуды, не предохраняют от осложнений простуды», - считает Березовская.

Стимуляция иммунитета вовсе не так безобидна: «Очень опасно (и потенциально смертельно) и состояние гиперактивации иммунной системы, и состояние иммунодефицита, – пишет в своем блоге врач аллерголог-иммунолог Татьяна Тихомирова. – И если вы раз за разом будете продуктивно и удачно «повышать себе иммунитет», то закончится это все может патологическим воспалением с разрушением здоровых тканей, с запуском иммунной агрессии на здоровый орган/ткань и даже манифестацией аутоимунного заболевания». Впрочем, как успокаивает доктор, обычному человеку чрезвычайно сложно навредить себе иммуностимуляторами: большинство из них не работают вообще или почти не работают. «Часть из них малоэффективна, часть – обычный лохотрон», – считает иммунолог.

Михаил Щелканов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией ФГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского «….В последнее время (в значительной степени по вине рекламы) иммуностимуляция и иммуномодуляция многими (и врачами тоже!) стали рассматриваться как безобидные процедуры. Это опасное заблуждение может привести к печальным последствиям. Подсев на иммуномодуляторы, мы рискуем отучить свой организм от самостоятельного производства компонентой иммунной системы.….»

Авторитетные российские доктора в один голос твердят, что интерфероны не только бесполезны при ОРВИ и гриппе, но и опасны для здоровья. Не подвергайте свое здоровье и здоровье своих детей неоправданному риску.