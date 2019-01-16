Депутат Бундестага Пётр Быстрон: Мы проведём перестройку Евросоюза и пригласим в него Россию

До выборов в Европарламент — чуть больше четырёх месяцев, каждая политическая сила готовится к ним, как может. Вот и партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в воскресенье провела национальный съезд в саксонском городе Риза. Где не сказать, чтобы надела совсем уж новую ризу — но довольно серьёзно изменила программу, с которой пойдёт на предстоящие выборы. О планах немецких консерваторов распустить Европарламент и выйти из ЕС «Комсомолке» рассказал депутат Бундестага от АдГ, член комитета по международным делам Пётр Быстрон.

— Один из центральных пунктов вашей новой программы — «дексит» (dexit). Это что?

— Речь о выходе Германии из Евросоюза (по аналогии с таким же демаршем Британии — «брекситом», решение о чём было принято на референдуме в 2016 году — Ред.). Разумеется, данный план не предполагает немедленной реализации — это лишь крайняя мера, в случае, если ЕС не проявит склонности к реформам. Но то, что полная трансформация общеевропейских институтов назрела как никогда, всем очевидно уже сейчас.

— Конкретный механизм принятия решения о выходе — общенациональный референдум, как в случае с Британией?

— Да, но всё-таки это крайняя мера. На партийном съезде некоторые из нас требовали даже запустить «дексит» при любом раскладе к 2024 году. Но в итоге АдГ выработала более гибкое решение: мы предлагаем вновь сделать Европу великой, разукрупнить структуры ЕС, превратить её из неповоротливой и зарегулированной бюрократии — в подлинно демократическую федерацию, какой она и должна быть; в содружество суверенных наций, которые живут вместе в мире и гармонии без понуканий Брюсселя.

— И один из этих «бюрократических институтов ЕС», что вы так критикуете, — Европарламент.

— Тут двух мнений у нашей партии нет: он должен быть распущен. Любой парламент — это орган народовластия, но Европарламент — лишь фиговый лист, который прикрывает абсолютно недемократическую исполнительную власть. Еврокомиссаров (аналоги «министров» в Еврокомиссии — «правительстве ЕС» — Ред.) никто не выбирает, они не подотчётны Европарламенту. Даже хуже! Фундаментальные решения, определяющие облик Евросоюза: Шенгенское соглашение об упразднении национальных границ или Дублинское соглашение, открывшее ворота для бесконтрольной миграции, — за все эти документы депутаты Европарламента (а значит, и европейские народы) не голосовали. Их просто нам навязали. Но даже собственноручно принятые нормы Еврокомиссия регулярно нарушает.

— Например?

— Чтобы войти в еврозону, вы должны соответствовать так называемым Маастрихтским критериям: жёстким требованиям к состоянию экономики и размерам бюджетного дефицита страны-кандидата. Ряд государств, например, Греция и Румыния, им не отвечали — но всё равно были приняты. (Так, согласно этим критериям, госдолг члена еврозоны не должен превышать 60% национального ВВП, однако сейчас у Афин он почти втрое больше — прим. Ред.) В итоге Брюссель вновь нарушает собственные правила, спасая финансовую систему Греции от дефолта… за счёт немецкого налогоплательщика.

— Получается, вы идёте в Европарламент, чтобы его распустить. Противоречие?

— Ничуть. Мы идём, чтобы передать власть из рук «ближнего круга вождя» в руки «партии и народа». Я не случайно использовал метафору из хорошо известной вам советской истории: Евросоюз уже давно стал похож на СССР времён застоя. Мы же хотим, чтобы началась Perestroika.

— А что до современной России?

— Она является неотъемлемой частью Европы. Вместо того, чтобы обсуждать членство в ЕС с «культурно отдалёнными» странами наподобие Турции, мы следует пригласить в этот «новый Евросоюз» Россию.

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Напомним, созданная в 2013 году партия «Альтернатива для Германии» является третьей по величине в Бундестаге — и единственной последовательно выступающей против миграционного кризиса и антироссийских санкций. Ранее в беседе с «КП» другие участники саксонского съезда «альтернативщиков» раскритиковали политику Брюсселя и Берлина по предоставлению значительной финансовой помощи Украине.

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