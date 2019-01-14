Крупнейшая оппозиционная сила Бундестага взяла курс на выход из ЕС

В воскресенье в Саксонии прошёл национальный съезд единственной парламентской партии ФРГ, которая последовательно выступает против нелегальной миграции и за отмену антироссийских санкций. Речь идёт о движении «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она, кстати, — третья по величине в Бундестаге, сразу после тандема правящих партий во главе с канцлером Ангелой Меркель. Но официальный Берлин всё ещё не в силах прекратить кризис с беженцами, поэтому рейтинги АдГ стабильно растут.

При этом на носу — выборы в Европарламент, к которым немецкие «альтернативщики» приняли новую партийную программу. О «январских тезисах» немецких консерваторов нам рассказал один из участников съезда — депутат Берлинского городского парламента от АдГ Гуннар Линдеманн:

— Мы хотим покончить с «диктатурой Брюсселя» и вернуться к «Европе отечеств».

— Мы хотим жить в мире со своими соседями в Старом Свете, но ключевые решения должны принимать национальные правительства (а не Вашингтон, Брюссель или Лондон — прим. Ред.)

— При определённых условиях мы рассматриваем возможность выхода Германии из ЕС.

— Мы начинаем дискуссию о целесообразности сохранения евро. Германия больше не может покрывать бюджетный дефицит и долги других стран еврозоны.

— Мы призываем к отмене антироссийских санкций и развитию бизнес-связей между Европой и Москвой. Также мы критикуем выделение Евросоюзом огромных денег другим странам, например, режиму украинского президента Петра Порошенко, — сказал «Комсомолке» Линдеманн.

Съезд АдГ принял программу на выборы в Европарламент-2019.

Выборы в Европарламент состоятся 23-26 мая, в партийном списке от АдГ — 30 кандидатов. Cейчас в главном законодательном органе ЕС эта партия занимает лишь два кресла (из национальной квоты Германии в 96 мест). Но вскоре первая цифра вполне может увеличиться.

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