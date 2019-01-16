Покушение на Путина в Сербии готовил ваххабит-бошняк*

Он шел по улице городка Нови-Пазар с увесистым рюкзаком за плечами. Полиции это показалось подозрительным. Они подозвали молодого парня, тот заметно занервничал. В рюкзаке оказалась винтовка со снайперским прицелом. На место тут же прибыли представители сербских спецслужб - накануне визита российского президента они дежурят в усиленном режиме.

В ходе обыска на квартире у задержанного Армина Алибашича обнаружили мини-лабораторию по производству самодельных взрывных устройств. Различные химические ингредиенты, часовые механизмы, которые могут быть использованы при сборке фугаса, провода, детонаторы, устройства для дистанционного подрыва и телефоны к ним - нехитрый набор «юного химика». Все сомнения развеяли найденные флаг ИГИЛ (запрещенная в России организация - Ред.) и агитационная литература с листовками «Исламского государства».

В ходе обыска на квартире у задержанного обнаружили мини-лабораторию по производству самодельных взрывных устройств.Фото: EAST NEWS

- Известно, что Путин является мишенью террористов из-за войны, которую Россия объявила международному терроризму, - сообщают сербские СМИ со ссылкой на местную службу безопасности БИА. - Это не исключает возможности того, что собранная Алибашичем бомба могла быть задействована где-то в день прибытия президента России. Но наши службы в сотрудничестве с российскими коллегами держат все под контролем, и Владимир Путин в Белграде будет в полной безопасности.

Сама по себе новость о покушении на Путина в Сербии выглядит экзотически. Потому что фигура президента России в этой стране по популярности может посоревноваться со знаменитым теннисистом Новаком Джоковичем. В Белграде российского лидера любят и уважают. Впрочем, Армин Алибашевич по национальности - не серб. Он бошняк (славянин, принявший ислам во время турецкой оккупации). Из-за местной коллизии, вероисповедание здесь определяет национальность. И хотя он тоже гражданин Сербии, но позиционирует себя как этнический мусульманин. При этом в БИА утверждают, что Алибашевич является приверженцем радикального течения в Исламе, которое нам хорошо известно как ваххабизм.

Сербские болельщики в Калининграде во время чемпионата мира по футболу, лето 2018 г.Фото: EAST NEWS

- На самом деле, парень очень странный, - рассказал «КП» сербский журналист Велько Миланкович. - Задержали его с пневматической винтовкой и ножом. Дома действительно обнаружили различные прекурсоры. Но, похоже, собрать бомбу и довезти ее до Белграда (около 300 км) он уже не успевал. Если до этого не смастерил другое взрывное устройство и не передал кому-то.

- А раньше у вас бывали подобные прецеденты?

- В Сербии живет 250 тысяч мусульман на 7 миллионов населения. Здесь никогда не было ни одного теракта с исламским следом. Потому что спецслужбы с мусульманским террором сталкиваются больше 30 лет. И есть опыт пресечения любых поползновений на самой первой стадии. Тут они работаю максимально эффективно. В целом же проблема ИГИЛа на Балканах существует в силу наличия Косова и Боснии с большим количеством мусульман. Существуют ячейки «Исламского государства», радикальные мечети, центры вербовки.

- Я видел в Сирии в освобожденных городах надписи на албанском...

- Да. Из Косово в ИГИЛ уехало 400 человек, из Боснии - 120. Из Сербии, из района Санджак, где компактно проживают мусульмане, - 30 человек. Кстати, Нови-Пазар, где задержали Алибашевича, - это административный центр Санджака. Но основная база ИГ все-таки Босния. Там руководство мусульманской части страны до сих пор связано с внешними исламскими радикалами. Многие из них - афганцы, арабы - осели там после войны. Боснийский след присутствует во всех крупных терактах - 11 сентября, взрыв в лондонском метро, взрыв в электричке в Мадриде... К слову, сегодня был опубликован ролик, в котором говорится о том, что Босния может выставить 10 тысяч моджахедов для войны в Европе. И это серьезная проблема для региона. Но, повторюсь, Сербия здесь выгодно выделяется четко поставленной работой с агентурной сетью.

Между тем, сербские спецслужбы проверяют контакты задержанного ваххабита, предполагая, что в случае подготовки покушения на российского президента у него могли быть сообщники.

*Балканские славяне, принявшие ислам во время нахождения в составе Османской империи.