Евгений Плющенко выписался из больницы

Напомним, что в конце прошлой недели фигурист попал в одну из московских больниц с болями в шейной части позвоночника. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение, где сделали ряд процедур.

Его жена Яна Рудковская рассказала «КП», что Евгений за последнее время участвовал в 30 шоу, где исполнял на льду сложные элементы. Напомним, что сейчас с большим успехом идет его спектакль «Щелкунчик».

Судя по всему, у Плющенко обострилась травма позвоночника, которую он получил еще в 2013 году на чемпионате Европы. Потом ему делали в Израиле операцию на позвоночнике, куда даже вкручивали специальные шурупы. Плющенко из-за обострившейся травмы, даже был вынужден сняться с личных соревнований после победы в командных стартах на Олимпиаде в Сочи

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