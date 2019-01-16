2019-01-16T15:26:35+03:00
Политика

СК России: По факту погромов в Киеве возбуждены два уголовных дела

Следствие проводит устанавливает личности напавших в прошлом году в столице Украины на Посольство России
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Горящие шины у здания российского посольства в Киеве, ноябрь 2018 г.Горящие шины у здания российского посольства в Киеве, ноябрь 2018 г.Фото: REUTERS
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Следственным комитетом возбуждены два уголовных дела по фактам нападений в Киеве в 2018 году, в результате которых пострадало имущество Посольства России, а также причинен вред дипломатическому работнику.

"26 ноября 2018 года в Киеве неустановленные лица совершили нападение на служебный транспорт сотрудника Посольства России на Украине. Автомобиль был облит ими легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожжен. В результате противоправных действий Посольству причинен материальный ущерб. Очевидно, что нападавшие были осведомлены о принадлежности подожженного ими автомобиля к российскому загранучреждению, которое эксплуатируется лицом, пользующимся международной защитой и иммунитетами. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нападение на транспортное средство лица, пользующегося международной защитой", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве дали правовую оценку также другому факту, имевшему место в мае 2018 года в городе Киеве на улице Братской. Тогда группа украинских националистов напала на директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьева, являющегося советником Посольства России на Украине.

"Ему в лицо плеснули едкую трудносмываемую жидкость, высказали оскорбления и угрозы физической расправы, а также требования покинуть территорию Украины. Мотивом этого преступления, по данным следствия, было желание нападавших осложнить международные отношения между Украиной и Российской Федерацией. Эти действия квалифицированы следствием по статье "нападение на лицо, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений", - пояснила Петренко.

Упомянутые выше статьи предусматривают наказание до 10 лет колонии строго режима.

В СК России отметили, что уголовные дела были возбуждены после того, как была собраны значимые для следствия дополнительные сведения о подозреваемых.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих нападений и лиц, к ним причастных.

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